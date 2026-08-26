करिश्मा ने पिता की अर्थी को दिया कंधा, अंतिम विदाई में छलका बेटी का दर्द

फिल्ममेकर कुकू कोहली को बुधवार को अंतिम विदाई दी गई. उनके निधन से परिवार के साथ-साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. अंतिम संस्कार के दौरान कई ऐसे भावुक पल देखने को मिले, जिन्हें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं.

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फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे हुए शामिल

फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने निर्देशक कुकू कोहली अब हमारे बीच नहीं हैं. मंगलवार को 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. बुधवार को मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान उनकी बेटी भी उनकी अंतिम विदाई में पहुंचीं और बेहद भावुक नजर आईं. पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए करिश्मा भीड़ के बीच से आगे आईं और अंतिम यात्रा में शामिल हुईं. सामने आई तस्वीरों और वीडियो में करिश्मा अपने आंसुओं को संभालते हुए दिखाई दे रही हैं.

पिता की अर्थी को कंधा देने पहुंचीं करिश्मा

कुकू कोहली के अंतिम संस्कार के दौरान सभी लोग बहुत भावुक थे. इसी बीच उनकी बेटी और फिल्म प्रोड्यूसर करिश्मा कोहली भीड़ के बीच से आगे आईं और पिता की अर्थी को कंधा दिया. उस वक्त उनके चेहरे पर पिता को खोने का गहरा दुख साफ नजर आ रहा था. अंतिम विदाई की ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं. करिश्मा ने खुद को संभालते हुए अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा किया. वहीं, कुकू कोहली की पत्नी और अभिनेत्री अरुणा ईरानी भी पति के निधन से बेहद दुखी नजर आईं. अंतिम विदाई के दौरान उनकी आंखों में आंसू थे.

फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे हुए शामिल

कुकू कोहली को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड के कई कलाकार और फिल्म जगत से जुड़े लोग पहुंचे. विक्की कौशल, कटरीना कैफ, शाम कौशल, रजत बेदी, रोहित शेट्टी, राजपाल यादव, शरवरी और रजा मुराद समेत कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. कुकू कोहली के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनके साथ काम कर चुके कलाकार और दोस्त उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

अजय देवगन ने भी दी भावुक श्रद्धांजलि

कुकू कोहली का नाम अजय देवगन के करियर से भी खास तौर पर जुड़ा हुआ है. साल 1991 में आई फिल्म ‘फूल और कांटे’ से उन्होंने अजय देवगन को बॉलीवुड में लॉन्च किया था. कुकू के निधन के बाद अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए कहा कि कुछ लोग जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देते हैं और कुकू कोहली उनके लिए उन्हीं लोगों में से एक थे. अजय ने कुकू कोहली के भरोसे के लिए उनका आभार जताया और कहा कि वह उन्हें हमेशा याद करेंगे.

अचानक बिगड़ी थी तबीयत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुकू कोहली की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी. उन्हें ब्लॉकेज की समस्या थी और हाल ही में स्टेंट भी लगाया गया था. परिवार का कहना है कि इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार दिखाई दे रहा था. मंगलवार को वह बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वह गिर पड़े. इसके बाद उनका निधन हो गया. कुकू कोहली ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत दिग्गज फिल्ममेकर राज कपूर के साथ बतौर असिस्टेंट की थी. उन्होंने ‘बॉबी’, ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ और ‘प्रेम रोग’ जैसी फिल्मों में उनके साथ काम किया.