Karisma Kapoor Shared Throwback Photo Of 30 Years Of Prem Qaidi: बॉलीवुड की 90 के दशक की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) अब भले ही बॉलीवुड में फिल्में ना कर रही हों लेकिन लोग आज भी उनकी जबरदस्त एक्टिंग और खूबसूरती के दिवाने हैं. आज करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं और हाल ही में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में 30 साल लंबा सफर तय किया है. ऐसे में कुछ दिनों पहले करिश्मा (Karishma Kapoor) ने सोशल मीडिया पर एक कमाल की थ्रौबेक फोटो शेयर की थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था. Also Read - Karishma Kapoor Birthday: 47th बर्थडे मनाने जा रही है करिश्मा कपूर | डाइट से लेके ब्यूटी तक, आइए जानते हैं उनके 5 लाइफस्टाइल सीक्रेट्स

करिश्मा (Karishma Kapoor)cने अपनी पहली फिल्म की 30वीं सालगिरह पर अपनी बेहद हॉट फोटो शेयर की है जिसमें वो स्विमसूट में नज़र आ रही हैं. खुद लोलो ने तस्वीर के साथ लिखा था- ‘मूड. प्रेम कैदी के 30 साल. 17 साल की लड़की का कॉन्फिडेंस. हर दिन आभारी’. संजय कपूर ने करिश्मा की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- तुम्हारा पहला हीरो बन सकता था. हालांकि फिलहाल ये पोस्ट करिश्मा ने हटा दी है.



करिश्मा कपूर 90 के दशक की शीर्ष सितारों में से एक बन गईं, जिन्होंने बीवी नंबर 1, राजा बाबू, राजा हिंदुस्तानी और कुली नंबर 1 जैसी कॉमर्शियल हिट और फिजा और जुबैदा जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया. Also Read - Karishma Kapoor Birthday: अभिषेक और करिश्मा कूपर की इस वजह से टूटी थी सगाई, जया बच्चन ने रखी थी ये शर्त!