Karisma Kapoor has sold her Rose Queen Apartment flat: साल 1991 में आई फिल्म 'प्रेम कैदी' से अपना बॉलीवुड सफर शुरू करने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) भले ही इन दिनों फिल्मों से दूर हैं मगर किसी न किसी वजह से वो अक्सर सुर्ख़ियों में रहती हैं. 90's की सुपरस्टार रह चुकी करिश्मा इस बार अपने घर को लेकर चर्चा में हैं. जी हां, करिश्मा कपूर ने अपना एक फ्लैट मोटी रकम में बेच दिया है. इस आलिशान घर पर यूं तो नज़रें सबकी टिकी थी मगर आख़िरकार इस फ्लैट को करोड़ों के दाम में बेच दिया गया है.

करिश्मा ने बीते साल ही फ्लैट बेचने के लिए ऑनलाइन लिस्टिंग की थी और अब उन्होंने मुंबई के खार इलाके में स्थित अपने फ्लैट को 10.11 करोड़ में बेच दिया है. एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार उनका ये घर 10 वीं मंजिल पर है और ये 1610 वर्ग फुट में फैला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा के फ्लैट की बिक्री 24 दिसंबर को हुई है. इस घर के लिए उन्होंने 20.22 लाख रुपए का स्टांप शुल्क भी अदा किया था.

बता दें कि इस घर को करिश्मा ने साल 2020 में खरीदा था. मगर बाद में उन्होंने इसे बेचने का फैसला लिया. बताते चलें कि करिश्मा कपूर ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी. लेकिन ये शादी 13 सालों बाद टूट गई थी. करिश्मा कपूर के दो बच्चे हैं. वर्कफ्रंट पर बात करें तो करिश्मा लंबे वक़्त बाद एकता कपूर की वेब सीरीज मेंटलहुड में नजर आईं थी.