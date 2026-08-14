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'महबूब मेरे' गाने में सुष्मिता सेन कर रही थीं डांस, लेकिन ऋतिक को क्यों ढूंढ रही थीं करिश्मा? जानें पूरा किस्सा

करिश्मा कपूर ने डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर 5 में फिल्म फिजा के सुपरहिट गाने महबूब मेरे से जुड़ा दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि गाने की शूटिंग के दौरान फिल्म की सिचुएशन उन्हें बेहद अजीब लगी थी.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 14, 2026, 11:51 AM IST
'महबूब मेरे' गाने में सुष्मिता सेन कर रही थीं डांस, लेकिन ऋतिक को क्यों ढूंढ रही थीं करिश्मा? जानें पूरा किस्सा
  • करिश्मा कपूर ने इंडियाज बेस्ट डांसर 5 में महबूब मेरे गाने से जुड़ा किस्सा सुनाया
  • उन्होंने कहा कि गाने की सिचुएशन उन्हें बेहद अजीब लगी थी
  • गाने में सुष्मिता सेन डांस कर रही थीं, जबकि वह ऋतिक रोशन को ढूंढ रही थीं
  • फिजा का यह गाना आज भी बॉलीवुड के सबसे यादगार डांस नंबरों में गिना जाता है

90 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली करिश्मा कपूर आज फी लोगों की फेवरेट हैं, भले ही ये बड़े पर्दे पर उतनी एक्टिव न हों, लेकिन इनके किस्से अक्सर वायरल होते रहते हैं. इनके प्रति दीवानगी लोगों के दिलों में आज भी कायम है. अभिनेत्री ने हाल ही में फिल्म ‘फिजा’ के मशहूर गाने ‘महबूब मेरे’ की अनकही कहानी बताई. अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म में उन्हें गाने की सिचुएशन काफी अजीब लगी थी, जब सुष्मिता सेन गाने पर डांस कर रही थीं, जबकि वह खुद फिल्म में ऋतिक रोशन को ढूंढ रही थीं.

फिल्म फिजा से जुड़ा किस्सा-

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अभिनेत्री ने इस बात का खुलासा डांस रियलिटी शो ‘इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5’ में किया था. शो के स्पेशल एपिसोड में कंटेस्टेंट वैदेही और रोमशा ने ‘महबूब मेरे’ समेत कुछ टाइमलेस बॉलीवुड गानों पर दमदार परफॉर्मेंस दी थी. परफॉर्मेंस के बाद करिश्मा ने इस गाने से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया और फिल्म ‘फिज़ा’ से जुड़ा एक कम जाना-पहचाना किस्सा भी बताया.

करिश्मा ने कहा, “आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन इस गाने में भी हूं. ये सिचुएशन बहुत अलग थी और मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था कि सुष्मिता डांस कर रही थीं और मैं गाने के बीच में ऋतिक को ढूंढ रही थी, ये फिल्म ‘फिजा’ का गाना है तो हां, मेरे लिए ये एक बहुत ही अनोखी सिचुएशन थी.”

खूब फेसम हुआ था सॉन्ग-

सॉन्ग ‘महबूब मेरे’ वर्ष 2000 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म ‘फिजा’ का एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार गाना है. इस गाने में अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने एक स्पेशल अपीयरेंस (कैमियो) में शानदार डांस किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. सुष्मिता सेन वाला यह गाना उस समय के यादगार डांस नंबर्स में से एक बन गया, जबकि ‘फिजा’ में ऋतिक रोशन, करिश्मा कपूर और डिंपल कपाड़िया ने अहम रोल निभाए थे. ‘फिजा’ एक बेहतरीन हिंदी ड्रामा और क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे खालिद मोहम्मद ने लिखा और निर्देशित किया है. इस फिल्म में करिश्मा कपूर, ऋतिक रोशन और जया बच्चन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. (input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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