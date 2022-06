Kartik Aaryan and Karan Johar Video: कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच पिछले सालों से अनबन की खबरें आ रही थीं और इसके साथ ही दोनों एक फिल्म ‘दोस्ताना’ में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही कार्तिक को इस फिल्म से निकाल दिया गया और इस दौरान दोनों के बीच मन मुटाव और इगो की खबरों ने जोर पकड़ा. कई बार ये दोनों सितारे इन बातों पर चुप्पा साधते हुए दिखे और जब कार्तिक को फिल्म से बाहर किया गया तो लोगों ने करण जौहर को एक बार फिर से नेपोटिज्म को लेकर सावलों के घेरे में आ गए थे. बता दें कि धर्मा प्रोडक्शंस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया फिल्म से कार्तिक को फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया है और फिल्म को दोबारा बनाया जाएगा. ऐसे में अब एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें दोनों साथ में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.Also Read - इंस्टाग्राम से अचानक गायब हुआ Priyanka Chopra का अकाउंट, क्या प्रोफाइल हो गई थी हैक?

कार्तिक आर्यन और करण जौहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही में बातें कर रहे हैं. इसके बाद दोनों को वरूण धवन स्टेज पर बुलाकर ले जाते हैं और करण इस दौरान भी कार्तिक से बातें करते हुए नजर आए और इसके बाद कई सारे स्टार स्टेज पर जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि स्टेज पर इस दौरान सभी स्टार करण जौहर की फिल्म ‘जुग जुग जियो’ का गाने पर थिरकती हुई नजर आएंगी. Also Read - Koffee With Karan: अगले महीने आएगा 'कॉफी विद करण', जानें कौन होगा गेस्ट और कहां देख सकेंगे आप

Karan Johar and Kartik Aaryan were sitting together and talking in the recent Pinkvilla event.

And when Varun Dhawan cracked the “dance to Dharma song” joke, they two were laughing together.

People were hyping this rift like anything 😂 pic.twitter.com/1oE3CUnrtm

— sohom (@AwaaraHoon) June 19, 2022