Also Read - विराट-अनुष्का ने किया PM-CARES फंड को दान देने का ऐलान, जानिए कितनी है रकम

View this post on Instagram

Also Read - करण जौहर के बेटे यश ने कहा, 'COVID-19' को भगा सकता है बॉलीवुड का ये स्टार

We need each other now more than ever. Let’s show our support 🙏🏻