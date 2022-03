Kartik Aaryan Fans Wants To Marry Actor: बॉलीवुड के उभरते सितारे कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) पिछले कुछ दिनों से जमकर चर्चा का विषय बने हुए हैं औऱ एक्टर सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव रहते हैं. कार्तिक आर्यन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वह अक्सर अपनी अपकमिंग फिल्मों से जुड़े अपडेट अपने प्रशंसकों के साथ साझा करते रहते हैं. कार्तिक के लिए फैंस की दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है. कार्तिक आर्यन ने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया है और इस पर उनके एक फैन ने शादी को लेकर कमाल का सवाल पूछ लिया है, जिसे सुनकर कार्तिक भी हैरान रह गए लेकिन उन्होंने कमाल का जवाब देकर सबको हैरान कर दिया. (Kartik Aaryan Social Media)Also Read - 'सिंगिंग में तो सोलो ही चलता है लेकिन लाइफ में कोई चाहिए', मीका की बननी है 'वोहटी', जल्द पढ़ लें ये खबर

कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह चाइल्ड एक्टर इनायत वर्मा के साथ नजर आ रहे हैं. इसमें इनायत वर्मा फिल्म धमाका से कार्तिक आर्यन के डायलॉग के बोलती नजर आ रही हैं, इसके बाद दोनों जोर से हंसते हैं. कार्तिक आर्यन ने वीडियो के साथ लिखा है, 'क्यूटेस्ट अर्जुन पाठक'. कार्तिक आर्यन के इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर कॉमेंट कर रहे हैं

View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)



ऐसे में एक फैन ने लिखा, 'अच्छा मुझसे शादी कर लो 20 करोड़ दूंगी.' इस पर कार्तिक आर्यन ने रिप्लाई करते हुए लिखा, 'कब' और साथ में हंसने वाले इमोजी बनाए. बता दें कि कार्तिक आर्यन आय दिन किसी-न-किसी बहाने अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ते रहते हैं और वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'शहजादा' की शूटिंग में व्यस्थ हैं. बता दें कि कार्तिक आर्यन की 'शहजादा' अल्लू अर्जुन की तमिल फिल्म 'अला वैकुंठपुरमुलु' की हिंदी रीमेक है.