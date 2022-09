Kartik Aaryan Flies Economy Class: बॉलीवुज के स्टार अक्सर अपनी लग्जरी के लिए जानें जाते हैं और खासकर तब वो जब सफर करते हैं. आपने देखा होगा कि कैसे स्टार प्राइवेट जेट और स्पेशल फ्लाइट में सफर करते हैं और उनके साथ ही उनके बॉडीगार्ड भी रहते हैं. हालांकि कार्तिक आर्यन इन सबसे दूर हैं. आपने देखा होगा किस तरह से कार्तिक आर्यन को बिते कुछ दिनों में लोगों का जमकर प्यार मिला है और एक्टर अक्सर अपने फैंस के साथ जमकर मस्ती करते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं. अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक्टर एक नन्हें बच्चे के साथ सेल्फी क्लिक करवाने के लिए रुक जाते हैं. वहीं एक बार फिर कार्तिक आर्यन फैंस का दिल छूते नजर आए. दरअसल, कार्तिक को हाल ही में फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हुए स्पॉट किया गया. इस दौरान अन्य यात्रियों ने कार्तिक का जोरदार स्वागत किया.Also Read - विवेक अग्निहोत्री की बढ़ी मुश्किलें, 4 साल पुराने मामले में दिल्ली HC ने की एकतरफा कार्रवाई

कार्तिक आर्यन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. इसमें कार्तिक को इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हुए देखा जा सकता है. कार्तिक जब अपनी सीट से उठकर खड़े होते हैं तो वहां पर मौजूद कई सारे यात्री उनके साथ फोटो लेने लगते हैं और कार्तिक को अपने बीच पाकर सहयात्रियों के चेहरे की खुशी देखने लायक है. कार्तिक को देखकर सभी मोबाइल फोन से उनका वीडियो बना रहे होते हैं. वहीं एक्टर भी उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं और खड़े हो जाते हैं, वह सभी का शुक्रिया करते हैं.

