As Kartik Aaryan gets replaced from Karan Johar’s Dostana 2 Here is the official statement: ‘प्यार का पंचनामा’ और ‘लव आज कल’ जैसी फिल्मों से अपना नाम बनाने वाले कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) के फैंस और उनके खुद के फिल्मी करियर के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है. दरअसल कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) को पिछले साल करण जौहर (Karan Johar) ने अपनी फिल्म ‘दोस्ताना 2’ (Dostana 2) के लिए कास्ट किया था और इसमें वो लीड रोल में थे. हालांकि अब खबर है कि वो इस फिल्म से निकाल दिए गए हैं.

धर्मा प्रोडक्शन (Dharma Production)बॉलीवुज की सबसे बड़ी कंपनी है और हर एक्टर का सपना होता है कि वो एक बार इस बैनर तले जरुर काम करे और कार्तिक (Kartik Aaryan) का ये सपना पूरा होने वाला था, लेकिन अब उन्हें इस सपने से हाथ धोना पड़ा है कियोंकि फिल्म के बनने से पहले ही कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) करण जौहर (Karan Johar) और धर्मा प्रोडक्शन (Dharma Production) का दोस्ताना टूट गया है. Also Read - Kartik Aaryan ने बेहद फिल्मी अंदाज में छूए अपनी लैम्बॉर्गिनी कार के 'पैर', एक्टर का वीडियो हुआ वायरल



धर्मा प्रोडक्शंस ने शुक्रवार शाम को स्टेटमेंट जारी करके हुए इस खबर पर मुहर लगा दी और इस मसले पर कुछ ना कहते हुए फ़िल्म की कास्टिंग दोबारा करने का एलान किया. इसमें कहा गया कि प्रोफेशनल परिस्थितियों की वजह से हम इस पर ख़ामोश रहेंगे. हम इसकी कास्टिंग दोबारा करेंगे। निर्देशन कोलीन डिचुन्हा ही करेंगे। जल्द आधिकारिक घोषणा की जाएगी.



बात दें कि इस फिल्म में कार्तिक के साथ जाह्नवी कपूर (janhvi kapoor) भी थी और खबरें हैं कि फिल्म की कुछ शूटिंग कोरोना के दौरान गोवा में हुई थी, लेकिन उसके बाद कार्तिक (Kartik Aaryan) अपनी दूसरी फिल्म राम माधवानी की फ़िल्म धमाका में बिज़ी हो गये, जिसने करण को नाराज़ कर दिया. इसके साथ ही कार्तिक (Kartik Aaryan) का अनप्रोफेशनल बर्ताव और फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर उनके क्रिएटिव मतभेद का होना कार्तिक आर्यन के फिल्म से निकाले जाने की प्रमुख वजहें है.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Adda (@bolly_adda7)



करण जौहर (Karan Johar) ने ना केवल कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) को ‘दोस्ताना 2’ (Dostana 2) से निकाल बाहर किया है और भविष्य में कार्तिक आर्यन के साथ कभी भी काम नहीं करने का फैसला किया है. कार्तिक (Kartik Aaryan) के बर्ताव के मद्देनजर अब धर्मा प्रोडक्शन ने उनके साथ आगे कभी भी काम नहीं करने का फैसला किया है.