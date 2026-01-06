18 साल की Karina Kubiliute को डेट कर रहे हैं Kartik Aaryan? वेकेशन की तस्वीरों ने मचाया हंगामा

Hindi Entertainment Hindi

Kartik Aaryan Rumoured Girlfriend Karina Kubiliute: ऐसी अफवाहें हैं कि कार्तिक आर्यन ब्रिटेन में रहने वाली करीना कुबिलिउते के साथ छुट्टियां मना रहे

Kartik Aaryan Rumoured Girlfriend Karina Kubiliute: अपनी हालिया फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ (2025) को मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया के बाद, अभिनेता कार्तिक आर्यन एक बार फिर चर्चा में हैं. हालांकि इस बार बात उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर नहीं है. दरअसल बॉलीवुड स्टार रेडिट के पैनी नजर वाले लोगों की नजरों में आ गए हैं, जिन्होंने उनकी प्रेम कहानी का एक नया अध्याय उजागर किया है. दरअसल कार्तिक आर्यन इन दिनों छुट्टियों पर हैं, लेकिन वो अकेले नहीं हैं बल्कि उनके साथ कोई है. सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ तस्वीरों से पता चलता है कि ब्रिटेन में रहने वाली करीना कुबिलिउते नाम की एक लड़की उनके साथ है.

गोवा में कार्तिक का रोमांस

कार्तिक ने गोवा ने अपने वेकेशन की फोटो शेयर की है, जिसमें वो बीच पर चिल करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी दौरान सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसने हर तरफ हल्ला मचा दिया, दरशअल कार्तिक और ग्रीस की रहने वाली और ब्रिटेन में पढ़ाई कर रही करीना कुबिलियुते की पोस्ट में अजीबोगरीब समानताएं देखने को मिली. रेडिट पर चर्चाओं में जल्द ही सबूतों का खुलासा हो गया और यूजर्स ने दोनों की फोटो में एक जैसी चीजों के नोटि किया.

कार्तिक इंस्टाग्राम पर करीना को फॉलो करते हैं

इस चर्चा को और हवा देते हुए, प्रशंसकों ने आरोप लगाया कि दिलचस्प बात यह है कि कार्तिक, जो पहले इंस्टाग्राम पर करीना को फॉलो कर रहे थे, ने कथित तौर पर उनके रिश्ते की अफवाहें फैलने के तुरंत बाद उन्हें अनफॉलो कर दिया. कार्तिक और करीना दोनों ने ही अभी तक इन अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

18 साल की करीना पर 35 साल के कार्तिक का दिल

वहीं करीना की बात करें तो 2024 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है और अब वह यूके में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं. संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, करीना ब्रिटेन के कार्लिस्ले कॉलेज में छात्रा हैं और चीयरलीडर भी हैं और उनकी उम्र पर खास ध्यान दिया गया है, क्योंकि करीना कथित तौर पर 18 साल की हैं, जबकि कार्तिक की उम्र फिलहाल 35 साल है.

कार्तिक आर्यन की डेटिंग हिस्ट्री

यह पहली बार नहीं है जब कार्तिक का नाम रिलेशनशिप की अफवाहों से जुड़ा है. इससे पहले, उनके अभिनेत्री श्रीलीला के साथ डेटिंग की अटकलें लगाई जा रही थीं, हालांकि दोनों में से किसी ने भी इन खबरों की पुष्टि नहीं की है. पिछले कुछ वर्षों में, अभिनेता का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ भी जोड़ा गया है, जिनमें सारा अली खान, अनन्या पांडे, पश्मीना रोशन और जाह्नवी कपूर शामिल हैं

Disclaimer: India.com Hindiसोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों या धारणाओं की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.

