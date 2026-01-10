  • Hindi
कार्तिक आर्यन और मिस्ट्री गर्ल करीना ने गोवा के एक ही होटल में किया था स्टे? जानें क्या है पूरी सच्चाई

Kartik Aaryan Kareena Kubiliute Controversy: कार्तिक आर्यन उस समय विवादों में घिर गए जब एक युवती के साथ उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आईं.

Published date india.com Updated: January 10, 2026 8:17 AM IST
By Shilpi Singh
Kartik Aaryan Kareena Kubiliute Controversy: बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन एक अजीब अफवाह में फंस गए हैं. यह सब तब शुरू हुआ जब उनकी हाल ही में गोवा की छुट्टियों की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं. जल्द ही उन्हें एक युवती के साथ देखा जाने लगा और रेडिट यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं. हालांकि India.com इन दावों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्तिक और उनकी मिस्ट्री गर्ल करीना कुबिलियूट एक ही होटल में ठहरे थे.

एक ही होटल में थे कार्तिक और करीना

जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि हफ्ते की शुरुआत से ही कार्तिक का नाम एक युवती के साथ जोड़ा जा रहा था करीना कुबिलियूट और लोगों ने उन्हें इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करते हुए भी देखा था. हालांकि इससे यह तो साबित नहीं होता कि वे डेटिंग कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्तिक और उनकी मिस्ट्री गर्ल गोवा के सेंट रेजिस होटल में एक ही कमरे में ठहरे थे.एक अन्य सूत्र का दावा है कि दोनों अलग-अलग कमरों में थे.

आखिर कैसे शुरू हुई थी अफवाहें

कार्तिक के लिंक-अप की अफवाहों की बात करें तो, ये तब शुरू हुईं जब नेटिज़न्स को कार्तिक की समुद्र किनारे की तस्वीरों और यूके की उस लड़की की तस्वीरों में समानताएं नज़र आईं. दोनों ने समुद्र किनारे लगे लाउंजर्स, एक जैसे पैटर्न वाले तौलिये और बैकग्राउंड में वॉलीबॉल कोर्ट की एक जैसी तस्वीर शेयर की थी, जिससे लग रहा था कि वे साथ हैं. हालांकि, जैसे ही कार्तिक और उनकी उस रहस्यमयी लड़की के इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करने की खबरें सामने आईं, दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया.

मैं कार्तिक को नहीं जानती- करीना कुबिलियूट

बढ़ती अटकलों के बीच, करीना कुबिलियूट ने अपने इंस्टाग्राम बायो को अपडेट करते हुए उनके लाखों फॉलोअर्स को एक सीधा संदेश दिया कि वह कार्तिक को नहीं जानती. बाद में करीना कुबिलियूट ने अपने निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, “मैं कार्तिक को नहीं जानती, मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मैं अपने परिवार के साथ छुट्टी पर हूं’. उस महिला ने एक सीधे संदेश के जरिए इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया. कई लोगों ने कार्तिक और उस युवती के बीच उम्र के अंतर को लेकर भी उनकी आलोचना की है. हालांकि, कार्तिक ने इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

