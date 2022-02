Kartik Aaryan Opens Up On His Mother Battle With Cancer: बॉलीवुड के स्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) उन स्टार में से एक हैं जिन्होंने युवाओं के दिल में अपनी खास जगह बनाई है और फैंस उन्हें बेहद प्यार करते हैं. इसके साथ ही एक्टर का काम भी लोगों को बेहद पंसद आता है. ऐसे में कार्तिक ने इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल किया, लेकिन आज वो सफल एक्टर को तौर पर अपनी पहचान चुके हैं. हमेशा हंसते हुए और मस्ती करते हुए आपने कार्तिक को देखा होगे लेकिन हाल ही में कार्तिक उस वक्त बेहद इमोशनल नजर आए जो वो अपनी मां की कैंसर की जर्नी के बारे में बातें कर रहे थे. (Kartik Aaryan Mother Battle With Cancer) दरअसल हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे एक्टर ने बताया है कि उनकी मां को कैंसर हो गया था और वह इससे जंग जीत चुकी हैं. ये समय उनके लिए बहुत मुश्किल था, अपनी मां के बारे में बात करते हुए कार्तिक इमोशनल भी हो गए. (Kartik Aaryan Viral Video) कैंसर इवेंट में पहुंचे कार्तिक आर्यन ने कैंसर सर्वाइवर्स के साथ सोनू के टीटू की स्वीटी के सॉन्ग ‘दिल चोरी साडा हो गया’ पर जमकर डांस किया. एक्टर अपनी मां के साथ भी झूमते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि फिल्म को 4 साल हो गए औऱ मैं इससे बेहतरीन तोहफा नहीं मांग सकता. (Kartik Aaryan Mother Cancer) Also Read - Shahid Kapoor Birthday: मीरा से 7 घंटे बातें कर शाहिद ने बना लिया था शादी का मन, बेहद कमाल की है दोनों की लव स्टोरी

कार्तिक आर्यन ने मुंबई के अस्पताल नानावती का एक वीडियो शेयर किया है. दरअसल अस्पताल की तरफ से नेशनल कैंसर अवेयरनेस मंथ के चलते जागरूकता अभियान के तहत एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कार्तिक आर्यन भी अपनी मां के साथ शामिल हुए थे. कार्तिक ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह तेरा यार हूं मैं गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं साथ ही स्पीच दे रहे हैं. कार्तिक ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा 'न गानों के शूट के दौरान कीमोथैरेपी सेशन के लिए जाने से लेकर इन गानों पर स्टेज पर डांस करने तक ये जर्नी मुश्किल रही है मगर उनकी पॉजिटिविटी और फियरलेसनेस ने हमे आगे बढ़ाया. आज मैं गर्व से कह सकता हूं मेरी मां ने कैंसर के खिलाफ जंग लड़ी और जीती.'

View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)



कार्तिक ने आगे लिखा 'आज मैं गर्व से कह सकता हूं मेरी मां ने कैंसर के खिलाफ जंग लड़ी और जीती. मुझे आप पर गर्व है मम्मी और मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूं जो इस बीमारी से नहीं लड़ पाए और उन सभी लोगों को जिन्हें इससे लड़ने की हिम्मत दिखाई'. कार्तिक के इस वीडियो पर कई सेलेब्स ने कमेंट किया है और जमकर उनके पोस्ट पर प्यार बरसा रहे हैं.