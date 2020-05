Kartik Aaryan shares cool selfie, but it the caption will steal your heart- कार्तिक आर्यन उन सितारों में से हैं, जो सोशल मीडिया पर फैंस से हमेशा जुड़े रहते हैं. लॉकडाउन में भी लोगों को लगातार मनोरंजन कर रहे हैं और होसला बढ़ा रहे हैं. Also Read - कोरोना से डर गईं कॉमेडियन भारती सिंह, पोस्टपोन की बेबी प्लानिंग बोलीं.....

हाल ही में कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपने सफेद रंग की शर्ट में, बालों को बिखेरे हुए दिख रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “थोड़ी तारीफ करो प्लीज, बहुत मन कर रहा है. ” Also Read - Coronavirus Latest News: दिल्ली में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1000 से अधिक मामले

View this post on Instagram Felt cute won’t delete later A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan) on May 21, 2020 at 1:30am PDT



वर्कफ्रंट की बात करें तो, कार्तिक को आखिरी बार सारा अली खान के साथ इम्तियाज अली की फिल्म ‘लव आज कल’ में देखा गया था. वर्तमान में उनके पास दो फिल्में हैं ‘दोस्ताना 2’ और ‘भूल भुलैया 2’.