Kartik Aryan’s latest ride is a 3 crore rupee Lamborghini Urus super SUV: बॉलीवुड के सुपरस्टार को तो आपने कई बार महंगी कार औऱ बाइक में स्पॉट किया होगी. कई सारे बॉलीवुड स्टार्स एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां खरीदते हैं. अब इस लिस्ट में कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) का भी नाम जुड़ गया है. दरअसल कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) पिछले 2 हफ्तों से कोरोना की वजह से घर में बंद थे औऱ उनकी रिर्पोट निगेटिव आते ही कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने खुद को एक बेहद महंगी औऱ लग्जरी कार तोहफे में दी है. सोमवार शाम को ही वे अपनी नई कार के साथ स्पॉट किए गए थे, इस दौरान एक्टर बेहद खुश नजर आए. Also Read - Kartik Aaryan को कोविड के बाद सब उल्टा दिख रहा है! इस स्टंट के साथ बयां किया एहसास- See Photo

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने लैंबॉर्गिनी उरस कार को खरीदा है. उनकी इस कार के अब खूब चर्चे हो रहे हैं. कार्तिक आर्यन की इस कार की कीमत जान आप हैरान रह जाएंगे, दरअसल, ब्लैक लैंबॉर्गिनी उरस (Lamborghini Urus) की कीमत 3 करोड़ से अधिक है. Also Read - Kartik Aaryan को हुआ कोरोना, सोशल मीडिया पर कहा- 'मैं पॉजिटिव हो गया...Lakme Fashion Week में किया था रैंप वॉक

कार्तिक (Kartik Aaryan) ने सोशल मीडिया पर अपनी कार के साथ वीडियो शेयर की है इस दौरान उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट के साथ डेनिम शर्ट और रेगुलर फिट जीन्स कैरी की थी. कार्तिक ने वीडियो शेयर करके लिख- ‘खरीद ली, लेकिन मैं शायद महंगी चीजों के लिए नहीं बना हूं’.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



बता दें कि कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इन दिनों भूल भुलैया 2 की शूटिंग कर रहे थे लेकिन वो कोरोना से ग्रस्त हो गए और शूटिंग रोकीन पड़ी. ऐसे में अब वो ठीक होकर वापस से अपने काम पर लौटने वाले हैं वहीं वो जल्द ही दोस्ताना 2 में नजर आने वाले हैं.