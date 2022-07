Kartik Aaryan Takes jibe At Koffee With Karan: कॉफी विद करण सीजन 7 में कार्तिक आर्यन को लेकर सारा अली खान ने अपने दिल की बात कही थी और जब भी ये शो ऑनएयर होता है तो हर बार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ धमाकेदार खबरें आती हैं. सीजन 7 के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है. दूसरे एपिसोड में सारा अली खान और जाह्नवी कपूर ने शिरकत की थी. शो में कई मौकों पर सारा अली खान और करण जौहर ने इशारों में कार्तिक आर्यन पर चुटकी ली थी. सारा से उनके एक्स को लेकर सवाल पूछे गए थे. ऐसे में इसपर कार्तिक आर्यन ने चुटकी ली है और अपने ही अंदाज में कुछ खास बात कही है.Also Read - मल्लिका शेरावत ने 45 की उम्र में दिखाया अपना Killer Look, नज़रों ने देखा और दिल घायल हो गए

सारा अली खान और जाह्नवी कपूर कॉफी विद करण सीजन सेवन के दूसरे एपिसोड में नजर आई थी. सारा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड कार्तिक आर्यन पर निशाना साधा था. करण जौहर ने उनसे पूछा था, ‘उनका एक्स, उनका एक्स क्यों है?’ इसपर सारा अली खान ने कहा था, ‘क्योंकि वह सभी का एक्स है.’ वहीं करण जौहर ने इसी एपिसोड पर खुलासा किया था कि कार्तिक आर्यन और सारा अली खान एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. Also Read - रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर कोहराम, राम गोपाल बोले- महिलाएं ऐसा कर सकती हैं तो पुरुष क्यों नहीं?

अब कार्तिक आर्यन ने एक इंटरव्यू में कहा है, ‘मैं रैपिड फायर शो में काफी लोकप्रिय हूं.’ इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फैन ने लिखा है, ‘यह प्रश्न करण जौहर से भी पूछना चाहिए.’ वहीं एक अन्य ने पूछा है, ‘क्या यह कॉफी विद करण पर आए रणवीर और सारा पर निशाना था.’ कॉफी विद करण के 2018 के एपिसोड में सारा अली खान अपने पिता के साथ आई थी, तब उन्होंने बताया था कि कार्तिक आर्यन उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगता है. इसके बाद दोनों ने फिल्म लव आजकल में काम किया था, यह फिल्म 2020 में आई थी और तब दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. Also Read - भारती सिंह ने बेटे लक्ष्य की 'हुक्के' के साथ शेयर की फोटो, फैंस ने खरी-खोटी सुनाते हुए कहा 'ये अच्छा...'