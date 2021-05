Kartik Aaryan Opts Out Of Shahrukh Khan Production Know The Reason: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) जहां एक तरफ अपने करियर में जबरदस्त उछाल देख रहे हैं और कई सारी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ वो लगातार फिल्मों से भी बाहर हो रहे हैं. कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) को जहां पिछले दिनों करण जौहर (Karan Johar) ने अपनी फिल्म ‘दोस्ताना 2’ (Dostana 2) से बाहर कर दिया था तो वहीं अब शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की आने वाली फिल्म से बाहर होने की खबरें आ रही हैं. Also Read - Kartik Aaryan ने इस तस्वीर से लोगों को दी वार्निंग, बोले- इसे पब्लिक में ट्राई न करें- Photo Viral

खबर है कि कार्तिक (Kartik Aaryan) को शाहरुख (Shah Rukh Khan) ने अपनी एक फिल्म से बाहर कर दिया है, बताया जा रहा है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण कार्तिक ने खुद ही शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की एक फिल्म छोड़ दी है. बता दें कि इस फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट भी ले चुके थे, पर क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण कार्तिक (Kartik Aaryan) ने यह फिल्म छोड़ दी है. Also Read - Kartik Aaryan को करण जौहर की फिल्म से निकाले जाने पर फैंस में गुस्सा, बोले-वह एक और सुशांत न बनें



हालांकि कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) जल्द ‘भूल भुलैया 2’ में नजर आएंगे, इस फिल्म की शूटिंग कोरोना लॉकडाउन समाप्त होने पर एक बार फिर शुरू की जाएगी. इसके अलावा उनकी फिल्म धमाका बनकर तैयार हो चुकी है और खबरे हैं कि ओटीटी पर उसे दिखाया जाएगा.