kasauti zindagi kay fame Parth Samthaan and erica fernandes patch up hot pics viral from maldives– kasauti zindagi ki के एक्टर पार्थ समथान Parth Samthaan अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है. पार्थ इन दिनों मालदीव में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि वहीं एरिका ने भी अपनी कई तस्वीरें मालदीव से शेयर की हैं.

जिनमें उनका हॉट और कातिलाना अंदाज देखने को मिल रहा है. अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों साथ ही हैं. क्योंकि एक भी तस्वीर दोनों ने एक साथ तो शेयर नहीं कही है लेकिन जगह एक ही है. ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि दोनों के बीच पैचअप हो गया है.

View this post on Instagram A post shared by ERICA JENNIFER FERNANDES (@iam_ejf)

View this post on Instagram A post shared by Parth Samthaan (@the_parthsamthaan)

बता दें कि एरिका और पार्थ को एकता कपूर ने अपने हिट शो कसौटी जिंदगी के दूसरे पार्ट में कास्ट किया था. दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था जिसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें आने लगीं. हालांकि एक इंटरव्यू में erica fernandes साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वे किसी को डेट नहीं कर रही हैं.