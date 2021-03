Kasauti Zindagi Ki 2 Fame Aamna Sharif In Monokini See Viral Pictures: टीवी शो ‘कसौटी जिंदगी की 2’ (Kasauti Zindagi Ki 2) में कोमोलिका बासु (Komolika Basu) का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस आमना शरीफ (Aamna Sharif) इन दिनों अपने हॉट फोटोशूट की वजह से खासी चर्चा में रहती हैं. आमना शरीफ (Aamna Sharif) का सोशल मीडिया उनकी कमालकी फोटो सोशल मीडिया पर छाई रहती है. ऐसे में हाल ही में उन्होंने पिंक मोनोकनी में अपनी हॉट फोटो शेयर की है जिसमें उनकी अदाएं कमाल की लग रही है. Also Read - Zareen Khan ने Blue Gown में शेयर किया अपना बेहद ग्लैमरस लुक, फैन्स बोले 'कमाल लग रही हो'

View this post on Instagram A post shared by aamna sharif (@aamnasharifofficial)

View this post on Instagram A post shared by aamna sharif (@aamnasharifofficial)

View this post on Instagram A post shared by aamna sharif (@aamnasharifofficial)

आमना शरीफ (Aamna Sharif) इन दिनों मालदीव में अपना हॉलीडे मना रही हैं, जहां से उन्होंने कमाल की फोटो शेयर की है.एक्ट्रेस ने एन्जॉय करते हुए एक साथ कई मोनोकनी फोटोज पोस्ट की हैं. आमना शरीफ (Aamna Sharif) पिंक कलर की मोनोकनी में ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं. बता दें आमना ने अपने ब्वॉयफ्रेंड अमित कपूर से शादी की थी.