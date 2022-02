Kasautii Zindagi Kay actor Karanvir bohra in Lock Upp: एकता कपूर (Ekta Kapoor) कंगना रनौत (Kangna Ranaut) के साथ मिलकर एक नया शो ‘लॉक अप’ (LockUpp: Badass Jail, Atyaachari Khel) लेकर आ रही हैं. कंगना रनौत का ये डिजिटल डेब्यू भी होगा, शो में करीब 16 प्रतिभागी शामिल होंगे और इनपर 24 घंटे कैमरे की वजर रहेगी. बता दे कि इन सेलेब्रिटीज को 72 दिनों के लिए जेल के अंदर बंद रखा जाएगा, शो में 24×7 सभी कंटेस्टेंट्स पर नजर रखी जाएगी. अब तक इस शो में निशा रावल, स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, एक्ट्रेस पूनम पांडे, पहलवान बबीता फोगाट जैसे सितारे इस शो के कंटेस्टेंट बन चुके हैं. ऐसे में आज ही एक और नाम बाहर आय़ा है, हालांकि इनका विवादों से कम रिश्ता रहा है.Also Read - Viral Video: हथियारबंद रूसी सैनिक से भिड़ी यूक्रेनी महिला, बोली- तुम लोग हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो?...देखें वीडियो

एकता कपूर 27 फरवरी से भारतीय दर्शकों के लिए इस निडर रियलिटी शो को ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर पर फ्री में स्ट्रीम करने के लिए तैयार हैं. इस शो में पांचवे कंटेस्टेंट की घोषणा कर दी है और ये कोई औऱ नहीं बल्कि टीवी जगह के मशहूर सितारे करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) हैं. बता दें कि करण का विवादों से दूर-दूर से कोई रिश्ता नहीं है और वो टीवी के अच्छी छवि वाले सितारे हैं. एक्टर तीन बेटियों के पिता है और एक सफल एक्टर के तौर पर देखे जाता है. करण ने एकता कपूर के शो कसौटी से लेकर नागिन तक में काम किया है. ऐसे में अब करण का एक नया रुप फैंस को देखने को मिलेगा. इस शो का प्रोमो शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा है 'मुझे कबूल क्वीन का हर रूल.'

Mujhe hai qubool, hamaari queen ka har ek rule!

Get ready to watch #LockUpp soon on @altbalaji and @mxplayer@ektarkapoor @kanganaranaut @babitaphogatofficial @poonampandeyreal @munawar.faruqui @missnisharawal @zulfizak @lockuppgame

Are your ready 😈 pic.twitter.com/4TZm91lKpi

— Kaaranvir Bohra (@KVBohra) February 26, 2022