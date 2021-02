Kasautii Zindagii kay fame Parth Samthaan Shares Pics in Bathrobe leaked Photo with Vikas Gupta shocked Industry-kasauti zindagi ki के एक्टर पार्थ समथान Parth Samthaan अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है. हाल ही में पार्थ ने नीले रंग के बाथरोब में सोशल मीडिया पर काफी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो नीले रंग के बाथरोब में नज़र आ रहे हैं. पार्थ की ये सेल्फी फोटोज़ खूब वायरल हो रही हैं. Also Read - Madhuri Dixit के साथ काम करना चाहती हैं रेणुका शहाणे, इस बात से हुआ खुलासा

जिसे देखकर फैंस भी क्रेजी हो रहे हैं. लंबे बालों और हल्की शेविंग में पार्थ काफी स्मार्ट लग रहे हैं. बता दें, Bigg Boss 14 के एक्स कंटेस्टेंट विकास गुप्ता ने प्रियांक शर्मा और पार्थ समथान पर ब्लैकमेलिंग का आरोप तक लगाया था.

View this post on Instagram A post shared by Parth Samthaan (@the_parthsamthaan)

इस विवाद के बीच में ही एकता कपूर ने कहा था कि दोनों के बीच करीबी संबंध थे. इसके बाद एक वीडियो शेयर कर विकास ने कहा था- मैं बाइसेक्सुअल विकास गुप्ता हूं, अब ब्लैकमेल नहीं होउंगा, नहीं दबूंगा. प्रियांक शर्मा और पार्थ समथान, मुझे सार्वजनिक तौर पर इस सच को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने के लिए शुक्रिया.”

बता दें, पार्थ समथान का हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है, गाना काफी पसंद किया जा रहा है. नाम है- ‘पहले प्यार का पहला गम’.