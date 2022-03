डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स (Kashmir Files) की रिलीज़ के बाद कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है. आतंकवादियों के डर से अपने घर. अपनी यादें कश्मीर में छोड़कर आने वाले लोगों ने जब ये फिल्म देखी वो रो पड़े. फिल्म में एक कहानी गिरिजा टिक्कू (Story Of Girija Tickoo) की भी दिखाई गई है. 11 जून 1990 को रोंगटे खड़े कर देने वाला वो दिन जिसे भूला नहीं जा सकता. गिरजा टिक्कू जो एक स्कूल में लैब असिसटेंट का काम करती थीं उस दिन अपनी सैलरी लेने गई थीं. जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त से मिलने चली जाती हैं. आतंकी काफी समय से गिरजा पर नज़र रखे हुए थे. बस फिर क्या था आतंकियों ने गिरिजा का अपहरण कर लिया. गांव के लोग जानते थे ये सब किसने किया है. लेकिन डर के कारण कुछ बोल नहीं पाए.Also Read - The Kashmir Files Bo Collection 6: ‘द कश्मीर फाइल्स ने छठे दिन भी करी बंपर कमाई, 100 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म

फिर आतंकियों ने गिरिजा के साथ ऐसा कुछ किया जिसे सुनकर भी रुह कांप जाती है. उन्होंने गिरिजा के साथ सामूहिक बलात्कार ही नहीं किया बल्कि उसे जिंदा आरी से काट दिया. ऐसा करके वो हिंदुओं के बीच डर का मौहाल पैदा करना चाहते थे. Also Read - प्रतीक बब्बर ने कहा एक दीवाना के सेट पर 'मैं एमी जैक्सन के प्यार में पड़ गया और फिर सब गड़बड़ हो गया...मैं गायब हो गया'

March, 1990. Terrorists came for BK Ganjoo. He hid inside a rice barrel. His Muslim neighbour informed on him.

Ganjoo was shot dead. Rice laced with his blood was fed to his wife. Here, @sunandavashisht in her Senate testimony recounts the incident, captured in #TheKashmirFiles. pic.twitter.com/CzJeT0VHJK

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) March 8, 2022