जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने दिल्ली कोर्ट के सामने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है. 2017 में कश्मीर घाटी में हुई आतंकी घटनाओं के मामले में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. वहीं डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) इस मुद्दे को दिखाया गया है. कश्मीर में हुए पंडितों ने नरसंहार और पलायन के दर्द को बयां करने वाली इस फिल्म को सिंगापुर में प्रतिबंधित कर दिया गया है. ऐसे में इस फिल्म परनेता शशि थरूर ने विवेक अग्निहोत्री और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा था, जिसके बाद शशि और विवेक के बीच सोमवार को ट्विटर वॉर देखने को मिला था. ऐसे में अब जब यासीन मलिक ने अपना गुनाह मान लिया है तो, विवेक ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए कुछ खास लोगों पर जमकर तंज कसा है.Also Read - Ormax Media TRP: इन दो कॉमेडी शो ने बढ़ाई अनुपमा की टेंशन, जानें किसने मारी टीआरपी में बाजी

विवेक ने न्यूज एजेंसी ANI के एक ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है, “प्रिय नरसंहार से इनकार करने वालों क्या अभी भी इसे इस्लामोफोबिक और अर्ध सत्य कहना चाहते हो? प्रिय शशि थरूर और अरविंद केजरीवाल, अभी भी हंसने का मन करता है? प्रिय स्टार पत्नी अब भी नेल फाइल्स बनाना चाहती हो?” दरअसल, ANI के इस ट्वीट में बताया गया है कि अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. हाल ही में कोर्ट ने यासीन मलिक समेत कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए थे. Also Read - ढिंचैक पूजा का गाना 'एक और सेल्फी लेने दो' रिलीज़, डर के मारे पहले ही बंद कर दिया कमेंट सेक्शन

Dear @ShashiTharoor and @ArvindKejriwal , Still feel like laughing?

Dear Genocide Deniers, Still want to call it ISLAMOPHOBIC and half-truth?

Also Read - Karisma Kapoor की बेटी है हद से ज्यादा खूबसूरत, हुस्न के मामले में बेबो मौसी को भी देती हैं मात Photos

एक अन्य ट्वीट में विवेक ने लिखा है कि आज का दिन उत्पीड़ितों, खासतौर पर कश्मीरी हिन्दुओं के लिए जश्न का दिन है, जबकि नरसंहार से इनकार करने वालों कांग्रेस, अर्बन नक्सलियों के लिए मातम का दिन है. आज का दिन सच्चाई, न्याय और मानवता की जीत का दिन है.

Today is a ‘Celebration Day’ for -all persecuted people specially Kashmiri Hindus.

Today is a ‘Mourning/मातम Day’ for Genocide-Deniers, Congress, #UrbanNaxals and those who celebrate banning of FoE.

Today is the ‘Victory Day’ for TRUTH, JUSTICE & HUMANITY.#RightToJustice pic.twitter.com/GE2WCh1elM

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 11, 2022