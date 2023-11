Katrina Kaif भी हुईं AI Deepfake का शिकार, टॉवेल की जगह एक्ट्रेस को पहना दिया ये कपड़ा

Katrina Kaif Deepfake Photos: कल ही साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक फोटो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उनकी मॉर्फ्ड तस्वीर वायरल हो गई हैं. दरअसल किसी ने डीपफेक टेकनॉलिजी की मदद से रश्मिका मंदाना की फेके फोटो को बदल दिया है. इसे देखने के बाद अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना और मृणाल ठाकुर जैसे बॉलीवुड सितारों ने रिएक्ट किया है. ऐसे में अब कैटरीना कैफ डीपफेक के शिकंजे में फंस गई हैं. किसी ने डीपफेक टेकनॉलिजी की मदद से उनकी अपकमिंग फिल्म ‘टाइगर 3’ के ‘टॉवेल सीन’ में उन्हें तौलिए की जगह शर्मनाक कपड़े पहना दिए हैं. अब एक्ट्रेस की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया पर ‘टाइगर 3’ के ट्रेलर में दर्शकों को कैटरीना कैफ की टॉवेल फाइट काफी पसंद आई थी. इस सीन में कैटरीना बेहद शानदार एक्शन मोड में दिखाई दी थीं, उन्होंने काफी कंफर्टेबली तौलिया पहनकर फाइट की थी. हाल ही में एक्ट्रेस ने टॉवेल फाइट सीन की बिहाइन्ड द शूट एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी जिसे अब मोर्फ्ड कर दिया गया है.

‘टाइगर 3’ के ‘टॉवेल सीन’ से कैटरीना कैफ की जो डीपफेक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें कैटरीना व्हाइट डीप प्लंजिंग नेकलाइन टॉप पहने नजर आ रही हैं. इसमें उनका क्लीवेज डीपली दिख रहा है. जबकि कैटरीना ने जो फोटो पोस्ट की थी उसमें उन्होंने टॉवेल पहना हुआ है था जिसमें उनकी नेकलाइन पूरी तरह से कवरड थी और वह दिखने में बिल्कुल वल्गर नहीं लग रहा था.

I WILL NOT WASTE MONEY ON SALMAN KHAN pic.twitter.com/nvxjAT3Vtb

— Ahmed (FAN) (@AhmedSrkMan2) November 6, 2023