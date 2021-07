Vicky Kushal Asks Katrina To Marry Here How Salman Khan React See The Video: विक्की कौशल (Vicky Kushal) कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) इन दिनों एख दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने अपना रिश्ता हर किसी से छिपा कर रखा हुआ है. हालांकि दोनों की साथ में पार्टी की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो जाते हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने अभी तक इस रिश्ते पर चुप्पी नहीं तोड़ी है. ऐसे में हाल ही में विक्की (Vicky Kushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों शादी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - कैटरीना कैफ से लेकर मौनी रॉय तक, चोरी-चोरी अपने प्यार को आगे बढ़ा रही हैं ये एक्ट्रेस- VIDEO

वायरल वीडियो में विक्की (Vicky Kushal) स्टेज पर कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) से कहते दिख रहे हैं कि 'आप अच्छा सा विक्की कौशल देखकर शादी क्यों नहीं कर लेतीं?' इस सवाल पर कैटरीना शर्माते हुए हंसने लगती हैं. वहीं, दर्शकों के बीच बैठे सलमान (Salman Khan) भी दोनों की बातों पर हंसने लगते हैं.



विक्की कौशल (Vicky Kushal) वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि ‘शादी का सीजन चल रहा था, मुझे लगा आपका भी मन कर रहा होगा तो मुझे लगा पूछ लेता हूं.’ कैटरीना कैफ इस सवाल पर मुस्कुरा देती हैं. वहीं सलमान खान भी हस रहे होते हैं. सोशल मीडिया पर दोनों का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.