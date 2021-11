Katrina Kaif And Vicky Kaushal Will Soon Do Court Wedding: स्टार कपल कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दावा किया जा रहा था कि दोनों दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शादी के बंधन में बंध जाएंगे, हालांकि अब इनकी वेडिंग से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है. एक लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें तो, कपल दिसंबर से पहले ही मुंबई में शादी कर सकता है.Also Read - Jersey Trailer Out: शाहिद कपूर की 'जर्सी' का जबरदस्त ट्रेलर आउट, कुछ चीजों की हमें कभी-कभी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) अगले सप्ताह शादी के बंधन में बंध जाएंगे लेकिन ये शादी रस्मों रिवाज से नहीं बल्कि कोर्ट मैरिज होगी. बताया जा रहा है ये जोड़ी इंडियन वेडिंग से पहले कानूनी तौर पर शादी कर रहे हैं हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. जैसा कि सभी जानते हैं, कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) में से किसी ने भी शादी की खबरों पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि इनके वेडिंग वेन्यू से लेकर, आउटफिट्स तक फाइनल हो चुके हैं.

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि राजस्थान में शाही शादी से पहले विक्की और कैटरीना अगले हफ्ते मुंबई में कोर्ट मैरिज करेंगे. जी हां, 'बॉलीवुड लाइफ' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान में शाही शादी करने से पहले कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) मुंबई में भी शादी करने वाले हैं. कैटरीना के एक करीबी सूत्र ने पोर्टल को बताया है कि, राजस्थान में अपनी भव्य शादी समारोह से पहले कैटरीना-विक्की (Katrina-Vicky) मुंबई में कोर्ट मैरिज करने वाले हैं. कहा जा रहा है कि, उनकी कोर्ट मैरिज अगले हफ्ते तक हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना और विक्की जल्द ही अपनी शादी की फॉर्मल अनांउसमेंट करने वाले हैं. वहीं फैंस भी सिर्फ कपल की वेड‍िंग डेट ही नहीं बल्क‍ि हर एक ड‍िटेल को जानने के लिए एक्साइटेड हैं.