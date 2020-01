नई दिल्ली: बॉलिवुड ऐक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. ये तस्वीरें और वीडियोज एक शादी के हैं, जिसमें कटरीना कैफ भी शरीक हुई थीं. इस शादी को अटैंड करने कटरीना खासतौर पर गोवा (Goa) पहुंची थीं, क्योंकि यह शादी उनके बेस्ट फ्रेंड और मेकअप आर्टिस्ट Daniel C Bauer की थी. खास बात यह है कि यह एक गे (Gay) शादी थी, जो काफी सुर्खियों में बनी हुई है.

आपको बता दें कि Daniel C Bauer बॉलीवुड के मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने हाल ही में गोवा में हिंदू रीति-रिवाजों से अपने बॉयफ्रेंड Tyrone Braganza संग शादी रचाई है. ऐसे में कटरीना कैफ भी इस शादी में शिरकत करने गोवा पहुंची थीं, जहां पहुंचने पर कटरीना ने इस शादी में भरपूर मजे किए और अपने फेमस सॉन्ग ‘अफगान जलेबी’ पर डांस भी किया, जिसके बाद अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Katrina Kaif dancing to Afghan Jalebi with Daniel Bauer at his wedding last Night 💃#KatrinaKaifpic.twitter.com/VtkqnuSbJ8

— KatrinaKaif_INA 🇲🇨 (@KatrinaKaif_INA) January 5, 2020