एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने अपनी फिटनेस से हर किसी को अपना दिवाना बनाया हुआ है, लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान दिया था. कैटरीना ने घर पर ही अपना वर्कआउट पूरा करती थीं और इस दौरान उन्होंने फैंस को भी फिट रहने की अपील की थई साथ ही वीडियो शेयर कर बताया था कि वो कौन से एक्सरसाइज घर पर रहकर कर सकते हैं.हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वर्कआउट वीडियो छाया हुआ है. जिसे देख फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

मुंबई में जिम और बाकि चीजें अब खुल चुकी हैं ऐसे में एक्ट्रेस ने अपने जिम से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने पार्टनर के साथ वर्कआउट कर रही हैं. कैटरीना कैफ के इस वीडियो में वो लेग एक्सरसाइज कर रही हैं और इसकी जानकारी खुद कैट ने इस वीडियो में दी है.देखें कैटीना का ये शानदा वर्कआउट वीडियो.

कैटरीना कैफ ने अपना एक वर्कआउट वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करने के साथ कैटरीना ने लिखा कि ‘जिम में उनका आज लेग डे था’ कैटरीना कैफ के इस वीडियो को कुछ ही मिनटों में 2 लाख बार देखा जा चुका है. बता दें कि कैटरीना ने अपनी बहन इसाबेल के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अलीबाग गई थीं, हालांकि इस दौरान विक्की कौशल और उनके भाई भी उनके साथ थे, फैंस की माने तो दोनों न्यू ईयर के सेलेब्रेशन्स पर भी सब साथ ही थे.