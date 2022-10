Ranbir Kapoor Katrina Kaif Viral Pictures: एक समय था जब कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर रिश्ते में थे और दोनों सालों तक एक दूसरे को डेट किया. कैट और रणबीर ने 6 सालों तक डेट किया और वो इस दौरान विल इन में भी रहे थे, हालांकि ये रिश्ता एक समय पर आकर टूट गया. रणबीर की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्ख़ियों में रही है. एक समय था जब रणबीर और कैटरीना कैफ का नाम इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ियों में शुमार था. कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ियों में शुमार था. दीपिका से हुए ब्रेकअप के बाद रणबीर की नजदीकियां कटरीना के साथ बढीं थीं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह दोनों एक समय बेहद सीरियस रिलेशन में थे और इनका अफेयर लगभग छह सालों तक चला भी था. हम सभी जानते हैं कि कैटरीना कैफ शुरू में सलमान खान के साथ रिश्ते में थी, बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया .Also Read - प्रिया प्रकाश वारियर ने बिकिनी पहनकर नहाते हुए क्लिक करवाई तस्वीरें, ग्लैमरस अंदाज पर मर-मिटे फैंस

वहीं जब कैट और रणबीर ने रिश्ता शुरू किया तो कई सालों तक वो बचते रहे, लेकिन हर किसी को इसका सच पता था. वहीं रिलेशनशिप के दौरान कैटरीना और रणबीर वेकेशंस पर इबिजा गए थे. इस दौरान इनकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गईं थीं, इस घटना ने तब खूब सुर्खियां बटोरीं थी. यह 2013 की बात है जब कटरीना कैफ और रणबीर कपूर की कुछ लीक तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं, जिसने सभी का ध्यान खींचा.

SPOTTED: Ranbir Kapoor and Katrina Kaif at a beach in Spain! pic.twitter.com/ED3zdzS4Ki

— Katrina Kaif (@KatrinaFanClubs) August 3, 2013