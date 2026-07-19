कैटरीना कैफ ने दिखाई बेटे विहान की हल्की सी झलक, फोटो शेयर करके कहा 'सबसे कीमती आशीर्वाद'

Katrina Kaif Shares Rare Glimpse Of Son Vihaan: कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ अपने 43वें जन्मदिन की खास तस्वीरें और बेटे विहान की एक दुर्लभ झलक शेयर की, जिससे उनके फैंस खुश हो गए है.

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Katrina Kaif Shares Rare Glimpse Of Son Vihaan: कैटरीना कैफ ने अपने 43वें जन्मदिन के सेलिब्रेशन की दिल छू लेने वाली झलक फैंस के साथ शेयर की है. विवार को एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने एक्टर-पति विक्की कौशल और 8 महीने के बेटे विहान कौशल के साथ हुए छोटे से सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं हैं, जिसने हर किसी को खुश कर दिया है. इन तस्वीरों में से एक ने खास तौर पर फैंस का ध्यान खींचा, क्योंकि इसमें कपल के छोटे बेटे की एक दुर्लभ झलक देखने को मिली हालांकि कैटरीना ने अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादातर लोगों की नज़रों से दूर ही रखा है, लेकिन परिवार के इस पल ने फैंस को खुश कर दिया और उन्होंने कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार और जन्मदिन की बधाईयां दीं हैं.

विहान कौशल के संग कैटरीना ने शेयर की फोटो

कैटरीना कैफ ने अपने 43वें जन्मदिन के खास सेलिब्रेशन की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. एक्ट्रेस ने रविवार को इंस्टाग्राम पर अपने एक्टर-पति विक्की कौशल और 8 महीने के बेटे विहान कौशल के साथ हुए छोटे से सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं हैं. एक खास तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें फैंस को इस जोड़े के छोटे बेटे की एक प्यारी सी झलक देखने को मिली है. वैसे तो कैटरीना ने ज़्यादातर अपनी निजी ज़िंदगी को लोगों की नज़रों से दूर ही रखा है, लेकिन परिवार के इस पल ने उनके फैंस को बहुत खुश कर दिया और उन्होंने कमेंट्स में ढेर सारा प्यार और जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं हैं.

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बेटे को बताया सबसे कीमती आशीर्वाद

अपने कैप्शन में कैटरीना कैफ ने लिखा, ‘हमेशा शुक्रगुजार होकर उस सबसे कीमती आशीर्वाद की ओर देखती रहती हूं जो तुम हो. जन्मदिन बहुत-बहुत मुबारक हो, तुम भी कुछ कम नहीं हो……’कैट के संग ही विक्की ने इंस्टाग्राम पर जन्मदिन के जश्न की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की थी. इस फ़ोटो में वे हाथ में केक का एक टुकड़ा लिए हुए कैटरीना को प्यार से गले लगाए हुए हैं और दोनों ही बहुत प्यारी मुस्कान के साथ नज़र आ रहे हैं कैप्शन को छोटा और प्यारा रखते हुए उन्होंने हिंदी में लिखा, ‘जान का जन्मदिन’.

2025 में बेटे विहान का जन्म हुआ

बता दें एक्टर सनी कौशल ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक पोस्ट शेयर किया उन्होंने “हैप्पी बर्थडे कैटरीना” लिखे बैनर के सामने पोज़ देते हुए अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर पोस्ट की और अपनी भाभी को टैग किया है. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में शादी की थी. नवंबर 2025 में उनके घर पहले बच्चे, बेटे विहान का जन्म हुआ. खबरों के मुताबिक, दोनों की कुल नेट वर्थ लगभग 265 करोड़ रुपये है. इसमें शानदार कारों का कलेक्शन, आरामदायक घर और भी बहुत कुछ शामिल है.