Is Katrina Kaif Really Pregnant: बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ ने बीते साल दिसम्बर के महीने में अपने बॉयफ्रेंड विक्की कौशल के साथ शादी रचाई थी. ऐसे में शादी के बाद ये कपल कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, लेकिन वापस लौटकर लगातार काम कर रहा है. ऐसे में हाल के दिनों में दोनों ने कुछ समय निकालकर लंदन में एक स्पेशल ट्रिप पर गए हैं. इसी दौरान इस खबर ने भी जोर पकड़ लिया है कि 'टाइगर 3′ एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं. इस खबर के आते ही हर कोई हैरान हो गया है और फैंस भी इसकी सच्चाई जानना चाह रहे हैं तो आइए जानते ैहं कि आखिर इस खबर पर विक्की और कैट की टीम ने क्या कहा है.

इन खबरों के उड़ते ही कैटरीना कैफ की टीम की ओर से बयान जारी किया गया है.अदाकारा कटरीना कैफ ने प्रेग्नेंसी की इन खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है और बताया बै कि वो प्रेग्नेंट नहीं हैं. कटरीना कैफ की टीम ने प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है. कैटरीना कैफ की टीम के अनुसार, 'कटरीना कैफ को लेकर फैल रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. कटरीना कैफ प्रेग्नेंट नहीं हैं और मीडिया में आ रही खबरें बेबुनियाद हैं'.

वहीं, इस मामले में विक्की कौशल के स्पोकपर्सन ने News18.com को बताया कि, यह रिपोर्ट झूठी है. यह अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है. बता दें कि कैटरीना कैफ बीते दिनों ही पति विक्की कौशल के साथ हनीमून एन्जॉय करने के लिए लंदन गई हैं. कटरीना और विक्की ने इंस्टाग्राम पर हनीमून की तस्वीरें भी शेयर की थीं, जिनमें दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे.



कैटरीना कैफ न्यूयॉर्क ट्रिप में प्रियंका चोपड़ा के रेस्टोरेंट सोना पहुंची. इस दौरान उन्होंने विक्की कौशल संग वहां पर खाने का लुत्फ उठाया. एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर देसी गर्ल की तारीफ की. जिसके बाद प्रियंका ने उस पोस्ट को अपने इंस्ट स्टोरी पर शेयर किया. बता दें कि दोनों एक्ट्रेसेस साथ में फिल्म जी ले जरा में काम कर रह है.