Katrina-Vicky Wedding Actress Brother Is In Town Share Pictures: कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी को महज अब कुछ ही दिन बचे हैं या यूं कहे की कुछ ही घंटे बचे हैं. ऐसे में दोनों कैमरे की नजरों से छिप छिपाकर वैसे तो अपने कई सारे काम कर ले रहे हैं. लेकिन कई सारी ऐसी खबरें भी हैं कि जो वो चाहकर भी नहीं छिपा पा रहे हैं. जैसा कि कल लोगों को ये पता चल ही गया है कि कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी के फंक्शन चार दिन में शुरू होने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो विक्की (Vicky Kaushal) कैटरीना (Katrina Kaif) 9 दिसंबर को राजस्थान में सात फेरे लेने वाले हैं. सवाई माधोपुर के सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा (Six Senses Fort Barwara) में दोनों की शादी होने वाली है और इस दौरान उन्होंने हर तरह से अपनी सुरक्षा को पुख्ता किया हुआ है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. वहां दूसरी तरफ इस शादी को लेकर एक और खबरे सामने आ रही है. दरअसल कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) के भाई सेबस्टियन लॉरेंट मिशेल (Sebastien Laurent Michel) भी भारत पहुंचे चुके हैं औऱ इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है.Also Read - Ahan Shetty की गर्लफ्रेंड Tania Shroff हैं बला की खूबसूरत, देखें सुनील शेट्टी की होने वाली बहू की फोटो

बहन की शादी के लिए भारत पहुंचे कैटरीना कैफ के भाई

कैटरीना कैफ के भाई सेबस्टियन लॉरेंट मिशेल (Sebastien Laurent Michel) भी भारत आ चुके हैं. सेबस्टियन (Sebastien Laurent) ने इन्स्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने कुछ खास लिखा है. सेबस्टियन ने लिखा, ‘इंडिया आत्मा को सुकून देता है. यहां एक अलग माहौल है’. बता दें कि कैटरीना का पूरा परिवार लाइम लाइट से दूर ही रहता है, केवल उनकी बहन ईसाबेला कैफ इन दिनों चर्चा में हैं क्योंकि वो भी बॉलीवुड में अपना लक आजमा चाहती हैं. Also Read - Money Heist Season 5 volume 2 Twitter Review: प्रोफेसर को फैंस ने कहा अलविदा, कहा -'आपसे बेहतर कोई नही'

Also Read - Abhishek Bachchan: बेटी आराध्या को ट्रोल करने वालों को पर निकला अभिषेक बच्चन का गुस्सा, कहा- 'कुछ कहना है...'

मोबाइल फोन नहीं ले सकते हैं अंदर

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी की तारीख जैसे-जैसे करीब आती जा रही है, वैसे-वैसे ना सिर्फ फैन्स का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है बल्कि नई-नई ख़बरें भी निकलकर सामने आ रही हैं. ऐसे में अब खबरे हैं कि शादी में कई तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई खबर लीक ना हो जाए. शादी के दौरान कोई भी गेस्ट मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकेगा. शादी की तस्वीरें लीक ना हों इस बात को ध्यान में रखते हुए विक्की-कैटरीना ने यह निर्णय लिया है.