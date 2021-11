Katrina Kaif Vicky Kaushal Wedding Know About Mehndi: बॉलीवुड के लव कपल कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal) और विक्की कौशल भी (Katrina Kaif) बहुद जल्द शादी करने वाले हैं और मीडिया में आए दिन इससे जुड़े खबरें आ रही हैं. खबरें हैं कि दोनों की शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर में सात फेरों में बंधने वाले हैं. कैटरीना (Katrina Kaif) और विक्की (Vicky Kaushal) की शादी का वेन्यू, मेहमानों की लिस्ट, मेहमानों की रहने का व्यवस्था की खबरें तो आपने सुन ली होंगी, लेकिन अब हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी शादी के फंक्शन से जुड़ी खबरे जो आपको हैरान कर सकती है.Also Read - 'The Family Man' की एक्ट्रेस श्रेया धनवंतरी ने दिखाया अपने हुस्न का जलवा, तस्वीरें देखकर हो जाएंगे पानी-पानी

सोजत की मेहंदी से हाथों में सजेगा साजन का नाम

कैटरीना (Katrina Kaif) और विक्की (Vicky Kaushal) की शादी की सभी रस्में बेहद शाही होने वाली हैं. ऐसे में शादी में होने वाली बेहद खास रस्म यानी मेहंदी की रस्म को लेकर एक खास जानकारी सामने आई है. कैटरीना (Katrina Kaif) के हाथों में राजस्थान के सोजत की मेहंदी से उनके साजन विक्की कौशल (Vicky Kaushal) का नाम लिखा जाएगा. इसके लिए सोजत के मेहंदी व्यापारी नितेश अग्रवाल को इवेंट मैनेजमेंट ने मेहंदी का ऑर्डर दिया है.

इतनी महंगी है मेंहदी

बता दें कि सोजत की मेहंदी इससे पहले ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा जैसी कई फेमस स्टार्स के हाथों में सच चुकी है और ये पूरी तरह से नैचुरल होती है और इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं होता है. ऐसे में अब बात दें कि कैटरीना (Katrina Kaif) भी अपनी शादी में यही मेहंदी लगाएंगी और मेहंदी का पूरा खर्च करीब 50 हजार से लेकर 1 लाख तक का होगा.

राजस्थान के सवाई माधोपुर में होगी शादी

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur ) में होने वाली है. हालांकि दोनों ने अभी तक खुलकर बात नही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विक्की (Vicky Kaushal) और कैटरीना दोनों शादी के कामों के बिजी हैं, लेकिन उनकी शादी का काम उनके परिवारवालें कर रहे हैं.