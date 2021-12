Katrina Kaif Vicky Kaushal Wedding In Style Know More Details: कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी के चर्चे ही चर्चे हैं, वैसे तो ये कपल अपने परिवार और खास दोस्तों के साथ दोनों 7 से 9 दिसंबर के बीच दोनों राजस्थान के सवाई माधोपुर के होटल सिक्स सेंस फोर्ट में सात फेरे लेंगे. हालांकि दोनों ने अभी तक मीडिया के सामने ये बात कबूल नहीं की है कि वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन अब इस खबर पर हर तरह से मुहर लग चुकी हैं. कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी बेहद खास औऱ शाही होने वाली है. पिंकविला की रिपोर्ट्स की मानें तो कपल स्पेशल तौर पर डिजाइन किए कांच के रॉयल मंडप में फेरे लेंगे, इस शाही मंडप को तैयारी करने का काम भा शुरू हो चुका है. हालांकि, शादी को महज 3 दिन बचे हैं लेकिन कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की ओर से अब तक शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि मीडिया के सामने अब सारा मामला सामने आ चुका है. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी एक निजी कार्यक्रम होगा, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे. शादी के बाद दोनों इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के लिए एक रिसेप्शन रखेंगे. जिसमें इंडस्ट्री के बड़े सितारे शिरकत करेंगे. कथित तौर पर शादी सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में होगी.Also Read - Jacqueline Fernandez के पास हैं 9 लाख की बिल्ली और 52 लाख का घोड़ा, जानें कितने करोड़ की हैं मालकिन

7 सफेद घोड़ों पर होगा विक्की की एंट्री

विक्की कौशल-कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal Katrina Kaif Wedding) की शादी से जुड़ी एक औऱ खबर सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि विक्की अपनी बारात के साथ एक ग्रैंड एंट्री करेंगे. इसके साथ ही शादी समारोह के दिन उनकी ग्रैंड एंट्री के लिए 7 सफेद घोड़ों को चुन लिया गया है. यानी विक्की 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर शादी में एंट्री करेंगे. यह भी बताया गया है कि एक शाही मंडप को खासतौर पर से और दुल्हन के लिए डिजाइन किया गया है.



मंडप में कांच की नक्काशी होगी

मुंबई के ही ड्रेस डिजाइनर ने विकी कौशल तथा कैटरीना कैफ के आउट फिट तैयार किए गए हैं. जिन्हें वे अलग-अलग शादी समारोह कार्यक्रम के दौरान पहनेंगे. इसके साथ ही दोनों के शादी की मंडप भी बेहद आलिशान होने वाला है और दोनों कांच से सुसज्जित मंडप में सात फेरे लेंगे. मंडप में कांच की नक्काशी बहुत कमाल की होगा और दोनों का ये लुक यहां से करोड़ो जैसा लगेगा. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह शादी समारोह आयोजित होगा.