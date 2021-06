Katrina kaif wanted to tie Rakhi To Akshay Kumar -बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले एक्टर हैं. हाल ही में उन्होंने आनंद एल राय की फिल्म रक्षा बंधन की भी शूटिंग शुरू की है. फिल्म में भूमि पेडनेकर भी अहम भूमिका में हैं. अक्षय को इंडस्ट्री में दिलफेंक एक्टर माना जाता रहा है. Also Read - Arjun Kapoor को है इस बात का मलाल, बोले- ये फिल्म अगर आज OTT प्लेटफॉर्म पर आती तो...

शादी से पहले और शादी के बाद उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा. अक्षय ने कैटरीना कैफ के साथ कई फिल्मों में काम किया. कई रोमांटिक सीन भी दिए. लेकिन दोनों से जुड़ा एक मजेदार किस्सा है जिसे आप नहीं जानते होंगे. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैटरीना, अक्षय को….

कैटरीना, अक्षय को राखी बांधना चाहती थी. वे अक्षय को अपना भाई बनाना चाहती थीं. इस बात का खुलासा उन्होंने कॉफी विद करण शो में कही. कैटरीना ने बताया जब वह अक्षय के साथ तीस मार खान की शूटिंग कर रही थीं तो उस दौरान वो अक्षय को राखी बांधना चाहती. लेकिन अक्षय ने राखी बंधवाने से मना कर दिया और बोले- थप्पड़ खाना है क्या?

यही नहीं अक्षय के बाद कैटरीना, राखी लेकर अर्जुन कपूर के पास गई. वे भी वहां से भाग गए. फिर अगले दिन जब हमारा आमना-सामना हुआ तो वे चुपके से निकल गए. बता दें, कटरीना कैफ अक्षय कुमार के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं. इनमें से ‘वेलकम’, ‘नमस्ते लंदन’ और ‘सिंह इज किंग’, ‘हमको दीवाना कर गए’ और ‘तीस मार खान’ एक हैं.