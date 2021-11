Salman Khan Got Angry When Katrina Kaif Was Crying Because Of John Abraham: जहां एक तरफ बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म बीते दिन सत्यमेव जयते 2 रिलीज हुई हैं वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की बॉर्बी डॉल कही जाने वाली कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) अपनी शादी को लेकर खआसी चर्चा में हैं. जॉन और कैटरीना दोनों ही इस वक्त बॉलीवुड के बड़ी सितारों में आते हैं. लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये दोनों स्टार के बी जमकर अनबन हुई थी और ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे. बता दें कि इस लड़ाई में सलमान खान (Salman Khan) ने भी कैटरीना का साथ दिया था और कई सालों तक उन्होंने भी जॉन से दूरी बनाकर रखी थी. जी हां आपके जानकर हैरानी होगे लेकिन ये सच है कि जॉन अब्राहम एक ऐसे अभिनेता हैं जो अभी भी सलमान के साथ दोस्त नहीं हैं और इसमें कैटरीना कैफ का नाम शामिल हैं और ये कहानी आज की नहीं है तब कि जब जॉन अब्राहम (John Abraham) ने फिल्मों में डेब्यू किया था.Also Read - Katrina-Vicky Wedding: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की डेट कंफर्म, 9 दिसंबर को लेंगे सात फेरे

वहीं एक्टर सलमान खान (Salman Khan) ने अपने एक इंटरव्यू में जॉन अब्राहम के साथ अपनी अनबन की बात स्वीकार की थी, उन्होंने खुलासा किया था कि फिल्म साया में उनके द्वारा कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) को हटाये जाने के बाद उन्हें जॉन अब्राहम (John Abraham) से भी समस्या होने लगी थी.

सलमान खान ने यहां तक कहा था कि साया फिल्म से जब उन्होंने कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) को हटाया था तो वह तीन दिनों तक रोती रहीं और मेरे पास आकर उन्होंने कहा था कि 'मेरा करियर खत्म हो रहा है'. हालांकि जॉन (John Abraham) ने इस बात पर कहा था कि वो खुद बेहद नए एक्टर थे और उन्हें उस वक्त ऐसा नहीं कर सकते थे, हो सकता है दोनों ही स्टार को कोई गलतफहहमी हुई हो, क्योंकि उस वक्त मेरे ऐसे पॉवर नहीं थे.

अपने इंटरव्यू में सलनान ने आगे कहा था कि ‘मुझे कैटरीना का दृश्य याद है कि वह फिल्म कर रही थी जिसके लिए उन्हें बाद में तारा शर्मा द्वारा बदल दिया गया था. हालांकि मुझे लगा कि वह बेवजह रो रही हैं क्योंकि वह सबसे बड़े सितारों में से एक होंगी. मैंने कहा, आप कुछ साल बाद इसपर हंसेंगे.’ फिल्म ‘न्यूयॉर्क’ से जॉन को नहीं हटाने के कटरीना कैफ के फैसले के बारे में पूछे जाने पर सलमान खान ने कहा था कि उनके और कटरीना के बड़प्पन की वजह से जॉन को बड़ी हिट फिल्म मिली थी.