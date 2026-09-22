Katrina Kaif Mother: 250 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं बेटी, फिर भी गांव में क्यों रहती हैं मां? जानें असली वजह

Katrina Kaif Mother Living In Tamil Nadu Village: कैटरीना कैफ जहां एक बड़ी स्टार हैं वहीं उनकी मां ने अपनी जिंदगी चैरिटी, शिक्षा और बच्चों की मदद के लिए समर्पित कर दी है.

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Katrina Kaif Mother Living In Tamil Nadu Village: आज भले ही कैटरीना कैफ की ज़िंदगी बॉलीवुड स्टारडम, लग्ज़री और सफल बिज़नेस से जुड़ी हो, लेकिन उनकी मां की दुनिया इससे बिल्कुल अलग है. 2003 में अपने डेब्यू और ‘नमस्ते लंदन’, ‘पार्टनर’, ‘वेलकम’ और ‘सिंह इज़ किंग’ जैसी कई सफल फ़िल्मों के बाद जब कैटरीना मशहूर हुईं, तो उनकी मां ने ग्लैमर से दूर तमिलनाडु के एक गांव में बसने का फ़ैसला किया. कैटरीना की मां ने अपनी ज़िंदगी चैरिटी, शिक्षा और कमज़ोर तबके के बच्चों की मदद के लिए समर्पित कर दी और वह वहां बिना किसी लग्ज़री और बिजली की सीमित सुविधा के साथ रहती हैं.

‘रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया’ नाम का NGO

इसकी शुरुआत 2008 में हुई, जब लंदन में रहने वालीं कैटरीना की मां तमिलनाडु चली गईं और वहां उन्होंने ग्रामीण इलाकों के बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने में मदद करने के मकसद से ‘रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया’ नाम का NGO शुरू किया. फ़िल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की मां सुज़ैन टरकोट ने मदुरै के पास तमिलनाडु के एक गांव में लगभग दो दशक तक चुपचाप लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम किया है. यहां उन्हें अपनी चैरिटी ‘रिलीफ़ प्रोजेक्ट्स इंडिया’ और ‘माउंटेन व्यू स्कूल’ को चलाने के लिए अक्सर 12 घंटे तक बिजली कटौती और सीमित इंटरनेट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

कैटरीना मां की करती हैं पूरी मदद

मुंबई में अपने सफल फ़िल्मी करियर को जारी रखते हुए भी, कैटरीना अपनी मां के प्रेरणादायक मिशन पर बहुत गर्व करती हैं और उसका समर्थन करती हैं, वह उस गैर-लाभकारी संस्था को चलाने में मदद के लिए नियमित रूप से आर्थिक योगदान देती हैं जो सैकड़ों ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा देती है. ‘रिलीफ़ प्रोजेक्ट्स इंडिया’ की मदद से वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ़्त शाम की ट्यूशन क्लास के एक छोटे से नेटवर्क के तौर पर शुरू हुई यह पहल धीरे-धीरे एक बड़े कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में बदल गई.

‘माउंटेन व्यू स्कूल’ की शुरुआत

2015 में, सुज़ैन ने ‘माउंटेन व्यू स्कूल’ की शुरुआत की जो स्कूल कभी 3 से 5 साल की उम्र के 30 से भी कम बच्चों के लिए एक छोटी सी नर्सरी के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब एक पूरी तरह से मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूल बन चुका है, जहां 300 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं. अपनी मां के शिक्षा और समाज सेवा के प्रति समर्पण के बारे में बात करते हुए, कैटरीना कैफ ने पहले ABP न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में कहा था, ‘मेरी मां मदुरै में रहती हैं, जहां उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया है, वह एक टीचर हैं और वहां पढ़ाती हैं और खुश हैं. उन्हीं के अच्छे कामों और आशीर्वाद की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूं.

वहां रहना आसान नहीं है उन्हें बिजली की सुविधा नहीं मिलती

अपनी मां के रहने की स्थितियों के बारे में बताते हुए, कैटरीना ने समझाया कि बुनियादी सुविधाओं की इन कमियों का उनकी रोज़ाना की बातचीत पर कैसे असर पड़ता है उन्होंने कहा, ‘वहां रहना आसान नहीं है उन्हें बिजली की सुविधा नहीं मिलती. बिजली सिर्फ़ 12 घंटे ही आती है. कभी-कभी, जब मैं अपनी मां से FaceTime पर बात करना चाहती हूं, तो नहीं कर पाती, क्योंकि बिजली या कभी-कभी इंटरनेट भी नहीं होता. इसलिए हम आम कॉल पर बात करते हैं. कलर्स सिनेप्लेक्स पर एक प्रोग्राम में, कैटरीना ने अपनी मां के मज़बूत हौसले और निस्वार्थ भाव पर ज़ोर दिया उन्होंने कहा, ‘जो इंसान ऐसे गांव में रहता है जहां दिन में कई घंटे बिजली नहीं होती… वहां बहुत गर्मी होती है और बिजली न होने की वजह से AC भी नहीं होते. वह ऐसे हालात में रहती हैं और हमेशा से ऐसा करती आई हैं क्योंकि उन्हें लोगों की मदद करना अच्छा लगता है. यह एक मुश्किल ज़िंदगी है, इसके लिए अलग तरह के इंसान की ज़रूरत होती है. मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाती या नहीं.’