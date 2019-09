महानायक अमिताभ बच्चन ने दिल्ली में बिताए उन दिनों को याद किया जब वह एक छात्र होते थे और खूबसूरत लड़कियों के साथ बस में यात्रा करते थे. अमिताभ ने कहा, “मैं तीन मूर्ति के पास रहता था और अपने दैनिक आवागमन के तौर पर कॉलेज जाने को बस लेता था. यह बस संसद और सीपी (कनॉट प्लेस) के आसपास से होकर जाती थी और आगे मुझे मेरे विश्वविद्यालय तक छोड़ती थी.”

अमिताभ ने कौन बनेगा करोड़पति शो की शूटिंग के दौरान कहा, “इस मार्ग से विशेष तौर पर सीपी से आईपी कॉलेज व मिरांडा हाउस जाने वाली सुंदर लड़कियां यह बस लेती थीं. इसलिए हम तेजी से बस के स्टॉप पर रुकने और इसमें सुंदर लड़कियों के चढ़ने का इंतजार करते थे.”

