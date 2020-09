Kaun Banega Crorepati 12, Contestants, when and where to watch: टीवी के सबसे फेमस शो में एक “कौन बनेगा करोड़पति” (Kaun Banega Crorepati 12) का 12वां संस्करण आज यानी 28 सितंबर से शुरू हो रहा है. कार्यक्रम का संचालन हमेशा की तरह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ही कर रहे हैं. Also Read - 'केबीसी 12' सीजन की शूटिंग में व्यस्त हैं बिग बी, इस खास अंदाज में फैंस के साथ शेयर की फोटो

बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक के कई प्रोजेक्ट बंद हो गए लेकिन, लेकिन मेगास्टार अमिताभ बच्चन और शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (केबीसी) दर्शकों को इस बुरे वक्त में कुछ अच्छा देने के लिए तैयार हैं. COVID-19 से ठीक होने के फौरन बाद, 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने अगस्त में इस लोकप्रिय गेम शो के 12 वें सीजन की शूटिंग शुरू की थी. Also Read - KBC 12: कोविड 19 से रिकवर होने के बाद अमिताभ बच्चन ने शुरू किया काम, सब PPE KIT पहने नज़र आए

इस बार KBC में क्या होगा नया?

इस बार कोविड-19 के चलते शूटिंग के हिसाब से इस शो में बदलाव किया गया है. केबीसी के निर्माताओं की मानें तो सरकार के सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए बीस साल में पहली बार कार्यक्रम में स्टूडियो में दर्शक मौजूद नहीं होंगे. सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का निर्माण स्टूडियो नेक्स्ट द्वारा किया जाता है. Also Read - लॉकडाउन के बीच KBC 12 की शूटिंग पर अमिताभ बच्चन ने दी सफाई, लगे थे ऐसे इल्ज़ाम

स्टूडियो में दर्शकों की गैर मौजूदगी के कारण इस बार कार्यक्रम में दर्शकों के मत वाली ‘लाइफलाइन’ यानी ऑडियंस पोल (kbc audience poll) का ऑप्शन नहीं होगा. हालांकि इसके स्थान पर ‘दोस्त से वीडियो’ के जरिये बात करने की जीवनरेखा (लाइफलाइन) बोले तो दी जाएगी. हालांकि कार्यक्रम में अन्य तीन लाइफलाइन्स वैसी ही रहेंगी. गौरतलब है कि इस बार डिजिटल माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन कराया गया था.

टीवी पर कब और कितने बजे प्रसारित होगा केबीसी (when and where to watch to watch KBC 12)

केबीसी का 12वां सीजन आज (28 सितंबर) से रात 9 बजे सोनी टीवी (Sony TV) पर प्रसारित होगा. यह शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन (KBC on Sony Entertainment Television) पर प्रसारित होगा.

ऑनलाइन कब और कितने बजे देखें केबीसी 12 (when and where to watch to watch KBC 12 Online)

केबीसी का 12वां सीजन टीवी के अलावा सोनी लिव (Sony LIV) ऐप पर भी प्रसारित होगा. आप सोनी लिव ऐप के अलावा उनकी वेबसाइट पर भी इस शो को लाइव देख सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन पैक लेना होगा.

फ्री में कहां देखें केबीसी 12 (when and where to watch to watch KBC 12 Online Free)

अगर आप केबीसी का 12वां सीजन फ्री में लाइव देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जियो टीवी (Watch Free KBC on Jio TV) पर जाना होगा. दर्शक जियो टीवी पर केबीसी फ्री में देख सकते हैं. इसके अलावा एयरटेल टीवी (Watch Free KBC on Airtel TV) पर भी मुफ्त में एपिसोड भी देख सकते हैं.

केबीसी 12 के प्रतियोगी कौन हैं? (Who are the contestants of KBC 12?

वैसे शो के निर्माताओं ने प्रतियोगियों के नामों का खुलासा नहीं किया है लेकिन यहाँ कुछ झलक दी गई है. आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं.