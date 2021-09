Kaun Banega Crorepati 13: छोटे पर्दे का सबसे पसंदीदा क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति अपने 13वें सीजन के साथ लौट चुका है. हर साल की तरह इस साल भी इस शो (Kaun Banega Crorepati 13) ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) द्वारा होस्ट किए जाने वाले यह शो इस बार फिर से गलत कारणों की वजह से चर्चा में हैं. दरअसल हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने मेकर्स पर शो के दौरान संसद से जुड़ा गलत सवाल पूछने का आरोप लगाया था. इस बार भी शो पर ऐसा ही एक आरोप लगा है जिसके बाद लोग केबीसी को ट्रोल (KBC 13 Trolled) कर रहे हैं.Also Read - आमिर खान से तलाक के बाद Kiran Rao का हो गया है क्या हाल? लोगों ने पूछा- इतना ही प्यार था तो अलग क्यों हुए?

शो मेकर्स एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं. हुआ ये कि अश्विनी शर्मा नाम के एक यूजर ने सोमवार के एपिसोड में पूछे गए एक सवाल पर उंगली उठाई और दावा किया कि एक बार फिर केबीसी में गलत सवाल पूछा गया है. यूजर ने सवाल का स्क्रीनशॉट लेकर ट्विटर पर शेयर किया और लिखा- 'केबीसी 13 में गलत सवाल पूछा गया है. दरबार प्रथा डोगरा महाराज रणबीर सिंह ने 1872 में शुरू की थी. महाराज गुलाब सिंह का निधन 1857 में ही हो गया था.'

