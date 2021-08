Kaun Banega Crorepati 13 New Promo Video Out See Amitabh Energetic Look: ‘कौन बनेगा करोड़पति 13 (Kaun Banega Crorepati 13)’ का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है. इस प्रोमो वीडियो में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) बेहद जोश में नजर आ रहे हैं और वो अपने ही अंदाज में शो का शुभआरंभ करते हुए नजर आ रहे हैं. इस प्रोमो वीडियो में अमिताभ बच्चन ने 13वें अभियान की घोषणा की है और इसका प्रोमो जमकर वायरल हो रहा है.Also Read - हो गया कंफर्म! इस दिन से शुरू हो रहा है Kaun Banega Crorepati 13, जानें शो की टाइमिंग और पूरी डिटेल्स

इस प्रोमो वीडियो में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) बेहद जोश के साथ नजर आ रहे हैं और साथ ही इसमें कंटेस्टेंट्स की भी झलक देखने को मिल रहा है. 'केबीसी 13' के इस प्रोमो वीडियो में अमिताभ (Amitabh Bachchan) कहते हैं,"आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार. मैं अमिताभ बच्चन आपको नमस्कार करता हूं और आज से ज्ञान के तेहरवें अभियान के शुभारंभ की घोषणा करता हूं. आरंभ हो ज्ञानदार, धनदार और शानदार. कौन बनेगा करोड़पति."

सोनी टीवी ने इस प्रोमो वीडियो को शेयर करते हुए लिखा,"ज्ञान के 13वें अभियान की घोषणा हो चुकी है! वापस आ रहा है कि धनदार, ज्ञानदार और शानदार केबीसी फिर एक बार आपका दिल जीतने. तो देखना मत भूलिए. केबीसी."