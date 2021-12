Kaun Banega Crorepati 13 Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah full Cast In The Show: कौन बनेगा करोड़पति 13 (Kaun Banega Crorepati 13) में आज शानदार शुक्रवार हैं, जिसमें कई सारे सितारे आते हैं और हर बार किसी खास काम के लिए खेलते हैं. ऐसे में इस बार कौन बनेगा करोड़पति 13 (Kaun Banega Crorepati 13) के शानदार शुक्रवार एपिसोड में इस बार जमकर धमाल मचने वाला है क्योंकि उनके सेट पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) की पूरी टीम दिखाई देगी. शो से जुड़ा हर एक किरदार आएगा, तारक मेहता, अंजलि भाभी, बाबूजी से लेकर जेठालाल (Jethalal) तक हर कोई शो में चार चां लगाएगा. केबीसी के इस खास एपिसोड के कई प्रोमो पहले से ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं. कर्स ने एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें जेठालाल (Jethalal) बबीता जी (Babita Ji) के साथ रोमांटिक बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके कई प्रोमो मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर किए हैं. इमनें जेठालाल, चंपकलाल और पोपटलाल के कई फनी वीडियो वायरल भी हो रही हैं. जेठालाल (Jethalal) की मस्ती का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है.Also Read - Tamil film Jail Movie Review In Hindi: जीने दो या मार दो

केबीसी 13 के इस प्रोमो की शुरुआत जेठालाल और बबीता जी से होती है. जेठालाल 'कभी-कभी मेरे दिल में' वाला शायरी से बबीता जी से अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं. बबीता जी उनकी ये शायरी सुनकर खुश होती हैं और मुस्कुराती हैं. फिर बाद में शरमाने लगती हैं. तभी अगला सीन आता है. इसमें अमिताभ भच्चन की आवाज आती है और जेठालाल आंखे बंद कर सिर नीचे झुका कर बैठे हुए बड़बड़ा रहे हैं. अमिताभ बच्चन के काफी कहने पर जेठालाल अपनी आंख खोलते हैं और हैरानी से देखते हैं. बिग बी जेठालाल से कहते हैं,"भाईसाब, भाईसाब.. वापस आ जाइए." ये सुनकर ऑडियंस हंसने लगती है. और ऑडियंस के बीच बैठी बबीता जी भी मुस्कुराने लगती हैं. बिग बी फिर कहते हैं,"भाईसाब आप गए हुए थे न जाने कहा, अपनी प्रेमिका को ढूंढ़ने चले गए थे… अच्छा सॉरी सॉरी." जेठालाल के बगल में बैठे बाबू जी अमिताभ की बात पर रिएक्टर करते हैं, वहीं जेठालाल भी घबरा जाते हैं.

इसके अलावा भी शो में खूब धमाल होने वाला है एक प्रोमो में अमिताभ बच्चन के सामने ही बापूजी, जेठालाल को फटकार लगाते दिखाई देते हैं. इससे पहले आए प्रोमो में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में एंट्री करते हुए दिखाया गया है. साथ ही पोपटलाल, अमिताभ बच्चन के सामने हाथ जोड़ कर अपनी शादी करवाने की गुहार लगते हैं.

इससे पहले अमिताभ बच्चन ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की पूरी टीम को देख कर कहते हैं,”सीट केवल दो है, लेकिन आप लोग 21 जन हैं.’ इस पर जेठालाल यानी दिलीप जोशी सभी का सीटिंग प्लान बताते हुए कहते हैं, ‘क्या करेंगे, 2 लोग उधर बैठ जाएंगे और बाकी नीचे पंगत लगा लेंगे. जेठालाल की बातें सुनकर अमिताभ बच्चन कहते हैं, ‘हे भगवान’!” इस बात पर भी सभी ठहाके मार कर हंसने लगते हैं.