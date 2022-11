KBC 14: अमिताभ ने बताया क्यों की जया बच्चन से शादी, बिग बी ने किया मजेदार खुलासा

Amitabh Open Up On Marriage with Jaya Bachchan: कौन बनेगा करोड़पति के दौरान बिग बी ने अपनी शादी को लेकर एक मजेदार खुलासा किया है

amitabh bachchan

Amitabh Open Up On Marriage with Jaya Bachchan: अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री जया बच्चन बॉलीवुड के पावर कपल के तौर पर देखे जाते हैं. दोनों ने सालों तक एक दूसरे का साथ देखकर ये साबित कर दिया है कि कैसे आप प्यार और साथ ही काम को साथ में बैलेंस कर सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) में इन दिनों बिग बी नजर आ रहे हैं और वहां आए कंटेस्टेंट्स के साथ वो जमकर बातें करते हैं और खुब सारी मस्ती करते हैं औऱ साथ ही कई सारे किस्सों का खुलासा करते हैं.ऐसे में हाल ही में जो एपिसोड आने वाला है उसमें अमिताभ ने एक बार फिर से कंटेस्टेंट के सामने बताया कि आखिर उन्होंने जया बच्चन से शादी की और क्या थी इसकी वजह.

कौन बनेगा करोड़पति 14 शो से जुड़ा एक नया प्रोमो सामने आया है और इसके अपकमिंग एपिसोड में कंटेस्टेंट प्रियंका महर्षी हॉट सीट पर हैं और हर बार कि तरह अभिताभ बच्चन हॉट सीट पर बैठे अपने प्रतिभागी से बातचीत कर रहे हैं. इसके साथ ही बिग बी कंटेस्टेंट के बालों की तारीफ करते हुए कहते हैं ‘अपनी पत्नी से ब्याह इसलिए भी किया था, क्योंकि उनके केश बहुत लंबे थे. इसके अलावा बिग बी ने कंटेस्टेंट से उनके दोनों हाथ में बने टैटू के बारे में भी पूछते है.’

अमिताभ बच्चन अक्सर हॉट सीट पर बैठकर अपनी और जया की बातें करते हैं औऱ कई सारे किस्से शेयर करते हैं. कई सारे किस्सों में अमिताभ ने बताया था कि वो अपनी पत्नी के लिएकरवाचौथ का व्रत भी किया करते थे. बता दें कि अमिताभ और जया को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे परफेक्ट कपल में शुमार किया जाता है। फिल्म जंजीर में दोनों एक साथ नजर आए थे और इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था. बता दें कि पिछले महीने ही अमिताभ ने अपना 80वां जन्मदिन मनाया था और इस दौरान अमिताभ की पत्नी और उनके बेटे अभिषेक इस दौरान सेट पर आए थे और खुब सारी मस्ती की थी.