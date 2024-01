Hindi Entertainment Hindi

Kaun Banega Crorepati 15 Sara Ali Khan Has Taken Her Dadi Maa Wedding Earrings

Sara Ali Khan ने जब दादी शर्मिला टैगोर से लेकर मां अमृता सिंह को दे दी उनकी शादी की बालियां? जानें किस्सा

शर्मिला टैगोर हाल ही में अपनी पोती सारा अली खान के साथ कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची थी और उन्होंने इस दौरान मजेदार खुलासे किए हैं.

Sara Ali Khan And Sharmila In KBC 15: सारा अली खान (Sara Ali Khan) शर्मिला टेगौर (Sharmila Tagore) हाल ही में कौन बनेगी करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) में नजर आएंगी और इस दौरान दोनों ने जमकर मस्ती की और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bacchan) के कुछ मजेदार सवालों के जवाब भी दिए और साथ ही पर्सनल सवालों पर भी दोनों ने खुलकर बातें की हैं. आपको बता दें सारा और शर्मिला पहली बार किसी शो में एक साथ नजर आई है. ऐसे में इस दौरान ने जमकर मस्ती की और हाल ही में शर्मिला टेगौर (Sharmila Tagore) कॉफी विद करण (Koffe With Karan) में नजर आई थी, जिस दौरान उन्होंने सैफ और अमृता (Saif-Amrita Divorce) के तलाक और बच्चों के परवरिश पर बात की थी. ऐसे में शर्मिला टैगोर ने केबीसी के मंच पर अमृता सिंह सी जुड़ी खास बातों का खुलासा किया है.

सारा जमाती है सबसे अधिक हक- शर्मिला

दादी-पोती की जोड़ी यानि की शर्मिला टैगोर और सारा अली खान ने बिग बी के मंच पर जमकर बातें की और साथ ही जब अमिताभ ने पूछा कि पटौदी परिवार में सबसे ज्यादा हक कौन जमाता है? तो शर्मिल ना जवाद कि सारा अली खान. ये नाम सुनकर सारा चौंक गई, क्योंकि सारा ने अपने पिता सैफ का नाम लिया था. ऐसे में शर्मिला ने सारा के नाम पर सफाई देते हुए कहा कि ‘जब इब्राहिम हुआ था तो मैंने अमृता को सोने की बालिया दी थी, जो मैंने अपनी शादी में पहनी थी लेकिन आज वो इयररिंग किसके पास है अंदाजा लगाइए. इस पर बिग बी कहते हैं कि वो सारा के पास है तो सारा हंसते हुए सिर हिलाती हैं और कहती हैं कि हां.

अमृता तो तहफो में मिली थी बालियां

शर्मिला टेगौर हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर अपनी पोती और एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ नजर आई थी और इस दौरान उन्होंने एक बेहद मजेदार किस्सा सुनाया. दरअसल शर्मिला ने बताया कि जब सैफ और अमृता के दूसरे बच्चे यानि की उनके बेटे इब्राहिम का जन्म हुआ था तो उस दौरान शर्मिला ने दादी के तौर पर अमृता को तोहफे के तौर पर अमृता को सोने की एक जोड़ी बालियां गिफ्ट की थी और इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि ‘जब इब्राहिम का जन्म हुआ तो मैंने अपनी बालियां जो मैंने अपनी शादी में पहनी थी वो मैंने अमृता को दें दी, ताकि जब इब्राहिम बड़े हों तो वो उनकी पत्नी की हो जाएं’.

सैफ और अमृता के तालक पर बोली थी शर्मिला

आपको बता दें हाल ही में सैफ अपनी मां शर्मिला के साथ कॉफी विद करण में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपनी शादी पर खुलक बातें की थी और बताया कि महज 20 साल की उम्र में वो शादी कर चुके थे. हालांकि उन्होंने अपने परिवार से छिपकर ये शादी की थी क्योंकि उनके घरवाले तैयार नहीं थी. वहीं शर्मिला ने बताया कि जब सैफ और अमृता अलग हुए तो ये पूरे परिवार के लिए बेहद दुखद था औऱ हमने ना केवल बच्चों को खोया बल्कि अमृता को भी खो दिया था.