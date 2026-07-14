कौन सी औरत गाली नहीं देती?... 'लॉक अप 2' के बाद सुनीता आहूजा ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

Sunita Ahuja Viral Statement After Lock Upp 2: अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा लॉक अप 2 से बाहर आ गई है और उन्होने ट्रोल्स को करारा जवाब भी दिया है. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 14, 2026, 8:55 PM IST
कौन सी औरत गाली नहीं देती?... 'लॉक अप 2' के बाद सुनीता आहूजा ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

Sunita Ahuja Viral Statement After Lock Upp 2: बॉडीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा एकता कपूर के शो ‘लॉक अप 2’ का हिस्सा बनी जो इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के बाद वो बाहर आ गई. उनको लेने के लिए सुपरस्टार गोविंदा और उनकी बेटी आई थी. शो से बाहर आते ही इंटरव्यू में उनसे कई सारी बातें और सवाल-जवाब हुए, जिस पर उन्होने लोगों की थिंकिंग पर खुलकर जवाब दिया. जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आइए आपको इस खबर में आगे बताते हैं.

‘लॉक अप 2’ में सुनीता आहूजा

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रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ सुनीता आहूजा को हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर आना पड़ा और कुछ लोगों ने उनकी जमकर तारीफें भी की हैं और कुछ लोगों ने उनसे कई तरह-तरह के सवाल भी पूछें हैं. उन सभी सवालों के जवाबों को उन्होने बाहर आकर दे दिया है और ट्रोल्स को खुलकर जवाब भी दिया हुआ है.

कौन सी औरत गाली नहीं देती?

सुनीता आहूजा ने बाहर आकर कहा है कि लोग उनकी भाषा पर लगातार सवाल उठाते हैं, उन्होने कहा उन्हें अपनी बात कहने में कोई झिझक नहीं है. ANI के सवाल पर उन्होने कहा है कि- ‘मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई आकर गाली देगा तो आप क्या बोलोगे, ‘भैया आपने एक दिया मुझे, आपको दो देता हूं, आप दो और दे दो? इतनी तो बेवकूफ नहीं हूं ना मैं. अगर आपको कोई उंगली करेगा तो आप क्या बोलेंगे, भैया और कर लो? नहीं ना, बिल्कुल. मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो चुपचाप बैठकर सब कुछ सहन करती रहेंगी, मैं हर महिला से कहती हूँ कि वह अपना जीवन अपने लिए जिए और ऐसा कहने में क्या बुराई है? और मुझे बताइए, ऐसी कौन सी महिला है जिसने कभी गाली न दी हो?’ ‘मैं वो औरतों में से नहीं हूं कि सब चीज बर्बाद करके बैठी रहूं और मैं इन सब औरतों को यहीं बोलती हूं कि भैया अपनी जिंदगी जिओ और अपने लिए जिओ. क्या गलत बोलती हूं? और कौन सी औरत गाली नहीं देती है, आप मुझे ये बताओ?’

उनके इन जवाबों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और ये सभी चीजें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. कई फैंस का कहना है कि सुनीता आहूजा बिना किसी डर के कहती हैं, जो कि बेहद ही अच्छी बात है, किसी को भी डर के साथ अपनी जिंदगी को नहीं जीना चाहिए. बिना डरे चीजों को लेकर बोलना ही उनकी सबसे बड़ी खासियत है. कुछ लोगों का कहना ये भी है कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, तो बेहतर होता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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