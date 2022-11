श्रद्धा दिल्ली मर्डर केस पर भड़कीं कविता कौशिक, आफताब के लिए मांगी फांसी

Kavita Kaushik Reacted On Shraddha Walker Murder: दिल्ली में हुए श्रद्धा वाकर (Shraddha Walker) हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया है, पूरे देश में अब बस इसी की चर्चा हो रही है. हर दिन केस में आए दिन नए खुलासे होते रहते हैं. श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब ने बड़ी ही बेरहमी से अपनी लिवइन पार्टनर का खून किया था और मीडिया में आई खबरों की मानें तो उसने ना केवल श्रद्धा की हत्या की बल्कि उसके 53 टुकड़े तक कर दिए हैं. इस केस को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है. लोग सोशल मीडिया पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ ही गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं. ऐसे में अब अब टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक भी इस केस पर अपनी राय जाहिर की है.

एफआईआर में की चंद्रमुखी चोटाला का किरदार करके घर-घर में मशहूर हुई कविता सालों पहले बिग बॉस में नजर आई थी और फिलहाल वो टीवी से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं. कविता हर मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करती हैं. ऐसे में अब कविता कौशिक ने ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है.