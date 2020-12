नई दिल्ली: टेलीविजन अभिनेत्री कविता कौशिक (Kavita Kaushik) रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) के घर को छोड़कर बाहर आ गई हैं. गेम में शामिल हुईं एक अन्य प्रतिभागी रुबीना दिलाइक और उनके बीच हुई जुबानी जंग के चलते कविता ने गेम को बीच में ही छोड़ने का फैसला लिया था और अब वह इस पर बात को करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं. Also Read - Bigg Boss 14: कविता कौशिक के पति ने अभिनव शुक्ला पर लगाए आरोप कहा 'शराब पीकर करते हैं परेशान'

शुक्रवार को अभिनेत्री ने अपने सत्यापित अकांउट से ट्वीट करते हुए कहा, “प्यारे यूट्यूबर्स और जो भी मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल या मैसेज कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि अगर मैं अधिक सफाई देने के बारे में सोचती, तो घर में ही रह जाती, शो से बाहर नहीं आती, आप कुछ भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं, सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आप मुझे बुरा दिखाना चाहते हैं, तो बेशक दिखाएं, लेकिन इतने पर ही न रूकें, मुझे एक डेविल के रूप में पेश करें.”

Dear youtubers,n those messaging n calling for interviews pls know that if I cared to give more explanations I would’ve stayed back n not walked out at will, you can go ahead n write or say anything😊, just if you paint me bad dont just stop at that , make me the devil 😈 cheers!

