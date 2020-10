नई दिल्ली: टीवी के मशहूर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 12 (KBC 12)’ ने इस बार भी पूरे जलवे के साथ छोटे पर्दे पर वापसी की है. 20 साल बाद भी केबीसी का क्रेज़ लोगों के बीच बरकरार है. इस नए सीजन में भी लोगों ने करोड़पति बनने की ढेरो कोशिश की है मगर अब तक कोई भी कंटेस्टेंट सफल नहीं हो पाया है. लेकिन अब एक कंटेस्टेंट हैं जो उस रास्ते पर पहुंचने वाली है. Also Read - कौन बनेगा करड़ोपति के सेट पर 'ग्रीन रिबन' पहनकर पहुंचे अमिताभ बच्चन, जानें क्या है इसके मायने

दरअसल शो के आने वाले एपिसोड में विंग कमांडर की पत्नी छवि कुमार (Chhavi Kumar) हॉट सीट पर बैठी दिखाई देंगी. छवि 1 करोड़ के सवाल का जवाब देती नजर आएंगी. छवि से अगले एपिसोड में 15वां सवाल पूछा जाएगा जो 1 करोड़ के लिए होगा. सोनी टीवी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से इस एपिसोड का प्रोमो भी जारी किया है जिसमें यह पता चलता है कि इस एपिसोड का प्रसारण 28 अक्टूबर को होने वाला है.

To her valiant Airforce Officer husband, she is the pillar of strength and vitality. Meet our next contestant Chhavi Kumar, who embodies courage and empowerment every step of her way. Watch her attempt the #SawaalEKCroreKa on #KBC12, Mon-Fri at 9PM. @SrBachchan @SPNStudioNEXT pic.twitter.com/zPWdkt32nF

— sonytv (@SonyTV) October 26, 2020