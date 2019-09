नई दिल्ली: सोनी टीवी के बहुचर्चित रिएलिटी गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के 11वें सीजन (KBC Season 11) में बिहार के सनोज राज सात करोड़ रुपये जीतने से चूक गए हैं. क्योंकि सात करोड़ जीतने वाले 16वें सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया और शो से क्वीट कर दिया. 16वां सवाल क्रिकेट से संबंधित था, जिसका गलत जवाब देने पर उन्हें एक करोड़ के बजाए सिर्फ 3,20,000 रुपये ही मिलते. ऐसे में हर किसी कोई उस 16वें सवाल का जवाब खोज रहा है, क्या आपको उसका जवाब पता है.

CONGRATULATIONS Sanoj! Our first crorepati of the season!#KBC11 @SrBachchan

— Sony TV (@SonyTV) September 13, 2019