Sushant Singh Rajput and Sara Ali Khan Kedarnath co-star Nitish Bhardwaj opens up on Rumors of alleged drug consumption on sets: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput ) पहली पुण्यतिथि आने वाली है, ऐसे में एक बार फिर से उनकी आत्महत्या औऱ ड्रग्स से जुड़ा केस हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने अपने ताजा बयान में सारा अली खान (Sara Ali Khan) पर नशा करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि दोनों एक्टर सारा और सुशांत केदारनाथ के सेट पर साथ में ड्रग्स लिया करते थे.

सुशांत और सारा की 'केदारनाथ' (Kedarnath) के को-एक्टर नीतीश भारद्वाज (Nitish Bharadwaj) से जब इसके बारे में पूछा गया तो एक्टर का बयान आपको हैरना कर देगा. दअरसल इस सवाल पर एक्टर ने कहा कि उन्होंने 'केदारनाथ' के सेट पर सुशांत और सारा को कभी भी नशे में नहीं देखा. नितीश भारद्वाज ने फिल्म 'केदारनाथ' में सारा और सुशांत के साथ काम किया था.



नितीश भारद्वाज (Nitish Bharadwaj) से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने ‘केदारनाथ’ के सेट पर सुशांत को कभी ड्रग्स लेते या कभी ऐसी स्थिति में नोट किया था? इस पर नितीश (Nitish Bharadwaj) ने कहा, ‘एक दिन पूजा गौर मुझे टीवी इंडस्ट्री के बदलते माहौल के बारे में बता रही थीं और तभी बात अचानक ड्रग्स तक आ पहुंची. तब सारा ने मुझे बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग्स की समस्या है. मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सारा को इससे दूर रहने की सलाह दी थी, उसने मुझे आश्वासन दिया था कि वह कभी ड्रग्स का हाथ तक नहीं लगाएगी और न ही उसने कभी ऐसा किया.’