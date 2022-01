यौन उत्पीड़न केस की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकाने के मामले में एक्टर दिलीप (Actor Dileep) आज सोमवार को क्रांच ब्रांच ऑफिस पहुंचे. केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज दूसरे दिन फिल्म एक्टर मामले में पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे हैं. एक्टर दिलीप और पांच अन्यों पर आरोप है कि उन्होंने साल 2017 में एक फिल्म अभिनेत्री संग यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकाया. इससे पहले शनिवार 22 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने दिलीप और अन्यो को क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था.Also Read - Kerala Lottery News: केरल के पेंटर को लॉटरी के टिकट ने बना दिया करोड़पति, जीत गए 12 करोड़ की राशि

मालूम हो कि रविवार को क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे एक्टर दिलीप और अन्यों से करीब 11 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्होंने आज सोमवार को भी आने के लिए कहा गया. आरोप है कि मलयालम और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी एक एक्ट्रेस का अपहरण कर आरोपियों ने कथित तौर पर कई घंटों तक छेड़छाड़ की. कुछ आरोपियों ने एक्ट्रेस को ब्लैकमेल करने के लिए घटना का वीडियो तक बना लिया था. मालमा न्यायालय के समक्ष आने के बाद दस लोगों को आरोपी पाया गया. मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार भी किया था. बाद में एक्टर दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया मगर बाद में जमानत पर रिहा कर दिया. Also Read - Kerala Wife Swapping Racket Busted: वाइफ स्वैपिंग रैकेट का भंडाफोड़, 1000 कपल्स जुड़े थे; Watch Video

Kochi, Kerala | Actor Dileep reaches the Crime Branch office for the second consecutive day,as directed by the Kerala High Court for interrogation in a case registered against him and five others for allegedly threatening officials probing the sexual assault of an actress in 2017 pic.twitter.com/gbSQxM7yAe

